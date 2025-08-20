בזמן השואה החביא יהודי מהעיר בראשוב ברומניה, 4 ספרי תורה. את המיקום הסודי הוא לקח איתו לקבר. 80 שנה אחרי, נכדתו מצאה את ספרי התורה שנשתמרו באופן ניסי

מרגש. ספרי תורה שהוחבאו בזמן השואה במקום סודי, התגלו במפתיע אחרי 80 שנה והוחזרו לבית הכנסת של בראשוב במרכז רומניה.

"תמיד שואלים אותי האם לא משעמם לי לחזור ולהדריך באותם המקומות שוב ושוב. ואני משיב שכל פעם אני לומד משהוא חדש", כך מספר מדריך הטיולים נתן יואלי (גילוי נאות: נתן הוא דוד שלי), שנמצא כעת ברומניה במסגרת טיולי רימון מסורת.

אתמול במהלך הדרכה בבית הכנסת של בראשוב, הגיע יהונתן – חבר הקהילה וסיפר על גילוי מרעיש שהגיע אליו. "בזמן מלחמת העולם השניה לפני שהגרמנים שרפו את בית הכנסת האורתודוקסי, אחד מחברי הקהילה לקח 4 ספרי תורה עטופים בטלית והחביא אותם בעיירה ראשנוב שסמוכה לבראשוב. אותו אדם סיפר לאישתו על ספרי התורה, אך הסתיר ממנה היכן הם מוסתרים. הוא הצליח לשרוד את השואה, אך את סודו הוא לקח איתו לקבר".

עוד באותו נושא ספר תורה ניצול שואה הוכנס לבית הכנסת ביד ושם 13:07 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

ספרי התורה נשתמרו, הטלית שעטפה אותם התפוררה

"לפני זמן לא רב, נכדתו – שאינה יהודייה – התחילה בשיפוץ ביתה בעיירה ראשנוב, וכשעלתה לעליית הגג, מצאה שם את ספרי התורה עטופים בטלית מתפוררת. היא פירסמה באתר מכירות רומני, שהיא מעוניינת למכור את המגילות העתיקות, וברגע שהדבר נודע ליהונתן, הוא הצליח לפני כשבועיים, לשים יד על ספרי התורה, לגאול אותם ולהביא אותם לבית הכנסת.

הספרים ששרדו 80 שנה בעליית הגג בתנאים קשים של קור קיצוני בחורף וחום ולחות בקיץ, נשמרו היטב, אבל הטליתות שבהם הם היו עטופים התפוררו.

בזמן הכיבוש הגרמני הושחת בית הכנסת על ידי המיליציות של רומניה, לאחר מכן הוחרם ולכן ניצל מהריסה, ונותר די ריק בזמן השלטון הקומוניסטי. כעת הוא מחדש את ימיו ומשרת את הקהילה המונה כ-300 יהודים. ספרי התורה שנמצאים עכשיו בארון הקודש של בית הכנסת בבראשוב, יישלחו להגהה ולתיקון, ולאחר מכן יחזרו לפעילות מלאה בבית הכנסת המתאושש של בראשוב, שהפך במשך השנים מבית כנסת ניאולוגי (רפורמי) לבית כנסת אורתודוקסי.