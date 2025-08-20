הליהוק של ילדי וויזלי בסדרה החדשה של 'הארי פוטר' נחשף: פרד, ג'ורג', ג'יני ורון מוצגים לראשונה. האם הם באמת דומים למקור? תשפטו בעצמכם

הסדרה החדשה של "הארי פוטר", בענקית הטלוויזיה והסרטים HBO, כבר יצאה לדרך. הצילומים החלו, ורוב הליהוקים העיקריים כבר נחשפו. אתמול (שלישי), התפרסם מטעם HBO תמונה מתוקה במיוחד של המשפחה הג'ינג'ית המפורסמת בעולם. הילדים לבית משפחת וויזלי העלו תמונה משותפת, וזה הרגע שלכם לשפוט בעצמכם: מספיק דומים למקור?

הליהוקים החדשים שנחשפו

לפני כחודש, החלו סוף סוף הצילומים לסדרה המדוברת. הם מתקיימים באולפני וורנר ברוס בליבסדן שבבריטניה, וההתרגשות בקרב מעריצי הסדרה בשיאה. התמונה ששוחררה חושפת את הליהוק של ארבעה מאחי משפחת וויזלי: התאומים טריסטן וגבריאל הרלנד יגלמו את פרד וג'ורג' וויזלי, רוארי ספונר יהיה פרסי וויזלי, וגרייסי קוקרן תגלם את ג'יני וויזלי.

בתמונה נראו גם אלסטייר סטאוט, שיגלם את רון וויזלי. האחים מצטופפים יחד לסלפי משפחתי מתוק. הכיתוב לפוסט באינסטגרם של HBO רמז על היעדרותו הזמנית של צ'רלי וויזלי: "צ'רלי נמצא כרגע ברומניה אבל יצטרף אלינו בקרוב…". זאת, בהתייחסות לדמותו של האח השני במשפחה, שידוע כחוקר דרקונים ברומניה לאחר שסיים את לימודיו בהוגוורטס. השאלה מי יגלם את ביל וויזלי, האח הבכור, עדיין נותרה פתוחה.

על הסדרה החדשה והליהוקים הקודמים

הסדרה, שצפויה לעלות לאוויר ב-2027 ב-HBO וב-HBO Max, מבטיחה להביא את עולם הקסמים של ג'יי.קיי. רולינג לחיים מחדש, עם עונה שלמה המוקדשת לכל אחד משבעת ספרי "הארי פוטר". לצד הליהוק של ילדי וויזלי, HBO כבר חשפה כי דומיניק מקלפלין יגלם את הארי פוטר, אראבלה סטנטון תגלם את הרמיוני גריינג'ר, וניק פרוסט יופיע בתפקיד רובאוס האגריד.

בין השמות הבולטים הנוספים בצוות השחקנים ניתן למצוא את ג'ון ליתגו כאלבוס דמבלדור, ג'נט מקטיר כמינרווה מקגונגל, ופאפה אסיידו כסוורוס סנייפ.

הפקת העונה הראשונה צפויה להסתיים באביב 2026. הצילומים לעונה השנייה יחלו זמן קצר לאחר מכן. את הסדרה מובילים התסריטאית והמפיקה פרנצ'סקה גרדינר, הידועה מעבודותיה ב"החומרים האפלים" ו"להרוג את איב". הבמאי מארק מיילוד זכה לשבחים על עבודתו ב"יורשים". לצדם, ג'יי.קיי. רולינג משמשת כמפיקה בפועל, יחד עם ניל בלייר, רות קנלי-לטס ודיוויד היימן.

המעריצים כבר מצפים בקוצר רוח לראות כיצד הסדרה תצליח לשחזר את הקסם של הספרים והסרטים המקוריים. הם תוהים אם השחקנים הצעירים יצליחו למלא את הנעליים הגדולות של קודמיהם. עם ליהוקים מרשימים והפקה ברמה גבוהה, נראה שהסדרה החדשה של "הארי פוטר" מוכנה להפוך לאחד האירועים הטלוויזיוניים הגדולים של השנים הקרובות.