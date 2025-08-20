אחרי שתגובות רבות ברשת הופנו כלפי פער הגילאים בין ירדן ושרון, כוכבי "חתונה ממבט שני", לירדן נמאס, והיא מגיבה: "אני אומר את מה שיש לי על הלב. כי הפה והלב שלי שווים"

תוכנית הריאליטי "חתונה ממבט שני" של קשת 12 ממשיכה לעורר הדים. הפעם, במרכז הבמה נמצאים ירדן שלומי ושרון שואן – הזוג הראשון שהכיר מתחת לחופה בתאילנד. ירדן, בת 38 מקריית מוצקין, ושרון, בן 56 מעפולה, כבשו את המסך עם הכימיה שלהם. לצד ההתלהבות, עלו תגובות והרמות גבה סביב פער הגילאים של 18 שנה ביניהם. כעת, ירדן מגיבה לדברים ותוקפת: "קנאה עושה קמטים".

"הגיל הוא רק מספר": ירדן משתפת בתגובה כנה

לאחר שידור הפרק, התגובות על פער הגילאים לא איחרו לבוא. ירדן, שלא נשארת חייבת, פרסמה תגובה מפורטת שבה היא מתייחסת לביקורות ומשתפת בתחושותיה: "אז אחרי לא מעט תגובות שהועברו אליי, הגיע הזמן לדבר על הפיל שבחדר".

היא ממשיכה: "אך האמת היא שאני כבר לא בטוחה מה מבחינתכם תופס יותר מקום. פערי הגיל או העובדה ש(רחמנא ליצלן) העזתי לדבר עם שרון על האפשרות שימרח קרם פנים או יתחזק את החתיך שהוא באיזה מזרק בוטוקס קטן. כל זאת בשיחה שלוותה מתחילתה ועד סופה ברוח שטות וצחקוקים מצד שנינו?"

ירדן ממשיכה ומסבירה כי הגיל הביולוגי שלה – 38 – לא מגדיר אותה: "מי שמכיר אותי יודע, שהגיל הביולוגי שלי הוא אולי 38. מה שעברתי בשנים האלה אנשים לא עברו בשלושה גילגולי חיים. אם לומר את האמת, לא התעכבתי לרגע על הגיל וכשראיתי את שרון ונשמטה לי הלסת, הפקטור הזה לגמרי הטשטש".

היא לא מהססת להוסיף נופך הומוריסטי: "בואו, כל גבר בגילו היה מת להיראות כמוהו ומי שאומר שאנחנו נראים כמו אבא ובת, אשמח להעביר לו את המספר של הרופאה שלי לצורך הזרקת בוטוקס כי קנאה עושה קמטים".

שיח אותנטי והומור: המפתח לזוגיות של ירדן ושרון

ירדן מדגישה כי השיחה על קרם פנים או בוטוקס לא נועדה לפגוע. היא אומרת שזה היה רגע אותנטי ומשעשע: "בזמן שרוב הנשים יגידו את מה שצריך כדי לא להבריח גבר, או ימנעו משיח על בוטוקס בבוקר הראשון אחרי ההיכרות כי זה לא פוליטיקלי קורקט, אני אומר את מה שיש לי על הלב. כי הפה והלב שלי שווים".

היא מסבירה כי הומור ושיח פתוח הם הבסיס לקשר שלה עם שרון: "גבר שלא יצחק מהשטויות שלי או יקבל אותי כמו שאני לא יהיה לצידי – פשוט מאוד. […] אם לא בונים בסיס חזק של שיח והומור ברדודים, אני לא רואה איך אפשר להגיע לעמוקים".

ירדן ושרון, חתונה ממבט שני (באדיבות קשת 12)

הפקת התוכנית: שקיפות ואחריות

ירדן גם שיבחה את הפקת התוכנית על השקיפות: "למרות העובדה שמבחינתי זה לא היה דיל ברייקר, אני חייבת לציין שההפקה היתה מספיק כנה ואחראית לקבל את הסכמתי לפני שהודיעו לי על ההתאמה".

היא מוסיפה כי פער הגילאים אינו זר לה: "אם ניקח בחשבון את העובדה שהגרוש שלי בוגר ממני בעשור ובמערכת הזוגית השנייה הפער היה של 14 שנה, אז כנראה שעוד 3 שנים לא יעשו הבדל גדול".

"אפשר להיות עמוקה, חכמה ומטופחת": מסר לעולם

בסיום דבריה, ירדן שולחת מסר חזק למבקרים: "חשבתי שתם לו עידן שבו אישה לא יכולה להיות עמוקה, חכמה, מצליחה ומטופחת בו זמנית. מסתבר שלא. אולי אצליח להוכיח לכם בהמשך שאפשר גם אחרת".

מה הלאה לירדן ושרון?

המסע של ירדן ושרון ב"חתונה ממבט שני" רק החל. הצופים ממתינים בקוצר רוח לראות כיצד יתפתח הקשר שלהם. עם שילוב של כנות, הומור ואותנטיות, נראה שהזוג הזה מוכן להתמודד עם כל אתגר. בין אם זה ביקורת על פער גילאים או דיונים על קרם פנים.