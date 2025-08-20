אירוע ביטחוני לא שגרתי התרחש היום (ד׳) בדרום סוריה, סמוך לגבול עם ישראל, במהלך פעילות מבצעית של צה״ל לפינוי והשמדת אמצעי לחימה. במהלך הפעילות אירע פיצוץ שבו נפצעו ארבעה לוחמים באורח קל.
על פי הדיווחים, כוח מגדוד 299 עסק בסריקות לאיתור אמל״ח בשטח סוריה, כאשר נתקל באמצעי לחימה ישן. ככל הנראה, במהלך הטיפול באמצעי התרחש פיצוץ שגרם לפציעתם של ארבעה חיילים.
הפצועים קיבלו טיפול ראשוני בשטח ופונו באמצעות מסוק לבית החולים בישראל. בצה״ל נמסר כי מצבם מוגדר קל, משפחותיהם עודכנו, והאירוע נמצא כעת בחקירה ותחקיר פנימי.
מדובר צה״ל נמסר כי הפיצוץ התרחש במהלך פעילות מבצעית יזומה וכי נסיבות המקרה נבדקות, ההערכה היא ככל הנראה תקלה מבצעית שהתרחשה בעת פינוי ופירוק האמל"ח שאותר במקום.
מה דעתך בנושא?
0 תגובות
0 דיונים