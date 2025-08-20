איחוד האמירויות פרסמו ביממה האחרונה תיעוד חדש מהעבודות להקמת קו מים חדש ממצרים לכיוון אזור אלמוואסי בדרום רצועת עזה. הקו, שנבנה בשטח מצרי ומחבר ככל הנראה לאזור אל-עריש, נועד להעביר מים נקיים לתוך הרצועה — כחלק ממהלך כולל לשיפור תשתיות היסוד עבור מאות אלפי תושבים.
המהלך, ביוזמה ובהובלה של איחוד האמירויות, משתלב עם צעדים נוספים שמקדמות מדינות שונות בזירה הבינלאומית, שמטרתם לאפשר יציבות אזרחית והומניטרית באזורים בדרום הרצועה – במיוחד באלמוואסי, שמתוכנן לשמש כאזור ריכוז אוכלוסייה חלופי במנותק מהלחימה בצפון הרצועה.
לפי הנתונים שפורסמו, קו המים החדש צפוי לספק כ-15 ליטר מים לאדם ביום. המשמעות – מענה בסיסי ללמעלה מ-600,000 איש החיים או שצפויים לעבור לאזור אלמוואסי בתקופה הקרובה.
הקמת תשתית מים בקנה מידה כזה נחשבת מהלך קריטי ביכולת לתמוך בהתכנסות אזרחית מסודרת באזור, ומהווה חלק בלתי נפרד מהניסיון ליצור תנאים בסיסיים לקיום בשטח שעד כה כמעט ולא היה בו מענה תשתיתי מוסדר. לפי הסרטון שפורסם, העבודות בעיצומן והקמת הקו נמצאת בשלבים מתקדמים.
מה דעתך בנושא?
0 תגובות
0 דיונים