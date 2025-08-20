נעמה לזימי דורשת מרשות המיסים לחקור את דיווחי המס של יונתן אוריך וישראל איינהורן בעקבות פרסומים על תשלומי עתק מקטאר, ומזהירה מפני טיוח בפרשת “קטארגייט”

חברת הכנסת נעמה לזימי מפעילה לחץ ציבורי נוסף על היועץ הפוליטי יונתן אוריך ועל משרד ראש הממשלה – הפעם דרך רשות המיסים, בדרישה לחקור את דיווחי המס של חברת “פרספשן שיווק” ושל אוריך.

בציוץ חריף שפרסמה, קראה לזימי לפרסם לציבור את פרטי הדיווחים המלאים, וזאת על רקע פרסומים בדבר תשלומי עתק מקטאר לחברת “פרספשן שיווק”, לצד הכנסות משמעותיות של חברה זרה בבעלות ישראל איינהורן.

לזימי פנתה למנהל רשות המיסים, שי אהרונוביץ', בדרישה לבחון את כלל ההיבטים: חובת הדיווח האישי, מעמד החברות, ניכוי מס במקור ותשלומי מע״מ. לדבריה, ככל שאוריך ואיינהורן נחשבו תושבי ישראל בשנים הרלוונטיות, חלה עליהם חובת דיווח ותשלום מס גם על הכנסות מחו״ל.

“כשמוזרמים כספים זרים בהיקפים כאלה לידי חברות וגורמים ישראליים, הציבור זכאי לדעת שהחוק נאכף על כולם, ללא יוצאי דופן”, כתבה. עוד הוסיפה כי ממידע שהגיע לידיה מתנהלת חקירה של הרשויות בנושא, אך הדגישה כי על חברי הכנסת “לפקח ולדרוש זאת באופן ציבורי ופרלמנטרי, כדי למנוע טיוח וכדי להבטיח שהממצאים יפורסמו לציבור בהקדם”.

כזכור, השבוע האחרון במשפטו של אוריך היה דרמטי מאוד: בית המשפט המחוזי בלוד קיבל את ערעור המשטרה והאריך את הרחקתו מלשכת ראש הממשלה עד 10 בספטמבר, תוך ביקורת על כך שלא דיווח לנתניהו על קשריו עם קטאר, והדגיש כי הסכומים שקיבל אינם מבוטלים. אוריך הגיב להחלטה מיד לאחר שהתקבלה, וכתב ברשת X כי “אין שום כוח בעולם שימנע ממני מלחזור לעבוד למען ראש הממשלה בנימין נתניהו”.