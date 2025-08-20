חברת הכנסת נעמה לזימי מפעילה לחץ ציבורי נוסף על היועץ הפוליטי יונתן אוריך ועל משרד ראש הממשלה – הפעם דרך רשות המיסים, בדרישה לחקור את דיווחי המס של חברת “פרספשן שיווק” ושל אוריך.
בציוץ חריף שפרסמה, קראה לזימי לפרסם לציבור את פרטי הדיווחים המלאים, וזאת על רקע פרסומים בדבר תשלומי עתק מקטאר לחברת “פרספשן שיווק”, לצד הכנסות משמעותיות של חברה זרה בבעלות ישראל איינהורן.
לזימי פנתה למנהל רשות המיסים, שי אהרונוביץ', בדרישה לבחון את כלל ההיבטים: חובת הדיווח האישי, מעמד החברות, ניכוי מס במקור ותשלומי מע״מ. לדבריה, ככל שאוריך ואיינהורן נחשבו תושבי ישראל בשנים הרלוונטיות, חלה עליהם חובת דיווח ותשלום מס גם על הכנסות מחו״ל.
“כשמוזרמים כספים זרים בהיקפים כאלה לידי חברות וגורמים ישראליים, הציבור זכאי לדעת שהחוק נאכף על כולם, ללא יוצאי דופן”, כתבה. עוד הוסיפה כי ממידע שהגיע לידיה מתנהלת חקירה של הרשויות בנושא, אך הדגישה כי על חברי הכנסת “לפקח ולדרוש זאת באופן ציבורי ופרלמנטרי, כדי למנוע טיוח וכדי להבטיח שהממצאים יפורסמו לציבור בהקדם”.
כזכור, השבוע האחרון במשפטו של אוריך היה דרמטי מאוד: בית המשפט המחוזי בלוד קיבל את ערעור המשטרה והאריך את הרחקתו מלשכת ראש הממשלה עד 10 בספטמבר, תוך ביקורת על כך שלא דיווח לנתניהו על קשריו עם קטאר, והדגיש כי הסכומים שקיבל אינם מבוטלים. אוריך הגיב להחלטה מיד לאחר שהתקבלה, וכתב ברשת X כי “אין שום כוח בעולם שימנע ממני מלחזור לעבוד למען ראש הממשלה בנימין נתניהו”.
חה.. חה.. חה.. למען נתניהו ? או למען חשבון הבנק שלך ? על מה קבלת מאות אלפי דולרים מקטאר ? על הריסת עסקאות חטופים ? על חבלה ביחסי ישראל מצרים ? זה מה שהשקרן בן שקרן בקש ממך ? ספר לנו ... כולנו רוצים לדעת ... חתיכת חרא , אנשים שעבדו בעבור איראן וגרמו למליונית מהנזק שאתה גרמת, נזרקו לכלא באשמת ריגול ... ואתה ? עשית נזק גדול פי מליון ועדיין ישן במטה שלך ... אבל לא לעולם חוסן ... וכל כלב מגיע יומו ... גם יומך יגיע ....
השגיאה האסטרטגית היתה של אזרחי ישראל הטפשים , שבחרו ממשלה בראשות שקרן בן שקרן , שלמרות שהוא משטה בהם מערכת בחירות אחרי מערכת בחירות , בהבטחות שנלקחו מפרסום של גן...
השגיאה האסטרטגית היתה של אזרחי ישראל הטפשים , שבחרו ממשלה בראשות שקרן בן שקרן , שלמרות שהוא משטה בהם מערכת בחירות אחרי מערכת בחירות , בהבטחות שנלקחו מפרסום של גן עדן , ומציאות שנלקחה מהגיהנום ... הם בוחרים בו ... אין מה לעשות , טמטום זה תחביב יקר ... והוא יעלה לאזרחי ישראל ביוקר , התשלום , דרך אגב, ימשך עוד שנים רבות ... שיהיה בהצלחה ... חה.. חה.. חה..המשך 15:15 20.08.2025
יוסי
14:47 20.08.2025
לך תעשה השתלת שכל ... לשכת ראש הממשלה שורצת סוכנים קטאריים , שמקבלים מאות אלפי דולרים ... על מה לדעתך הם קיבלו כאלי סכומי עתק ? מה היית אומר אם זה היה קורה בלשכה של גנץ ? כמה מטומטמים אפשר להיות ?
בתגובה ל: יוסי
חה.. חה.. חה.. למען נתניהו ? או למען חשבון הבנק שלך ? על מה קבלת מאות אלפי דולרים מקטאר ? על הריסת עסקאות חטופים ? על חבלה ביחסי ישראל מצרים ? זה מה שהשקרן בן שקרן בקש ממך ? ספר לנו ... כולנו רוצים לדעת ... חתיכת חרא , אנשים שעבדו בעבור איראן וגרמו למליונית מהנזק שאתה גרמת, נזרקו לכלא באשמת ריגול ... ואתה ? עשית נזק גדול פי מליון ועדיין ישן במטה שלך ... אבל לא לעולם חוסן ... וכל כלב מגיע יומו ... גם יומך יגיע .... 15:13 20.08.2025
