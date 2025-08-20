גילי ברוש, אחת העורכות הבכירות בחדשות 13 ומי שערכה כמה מתוכניות האקטואליה המובילות בישראל לאורך השנים – תערוך את תוכניתו של ניב גלבוע, "מדד גלבוע" ב-i24NEWS

גילי ברוש מצטרפת לערוץ החדשות i24NEWS ותערוך את התוכנית של ניב גלבוע, "מדד גלבוע" (ראשון-חמישי, 18:00, ערוץ 15 בשלט). ברוש עוזבת את חדשות 13 בתום שנתיים, במהלכן ערכה את "מהדורת השבת" והייתה מעורכות המהדורה המרכזית. לאורך השנים ערכה תוכניות מובילות, בהן ״שישי״ עם אילה חסון בחדשות 10, ״חשיפה״ עם חיים אתגר בקשת 12, עורכת ראשית של תוכנית הבוקר של קשת 12, ועוד.

״מדד גלבוע״, תוכנית האקטואליה, הכלכלה והצרכנות של i24NEWS, משודרת בימים ראשון-חמישי בשעה 18:00. מידי ערב, מביא ניב גלבוע סיפורים, חשיפות ונתונים – שנוגעים לכיס של כל אחד ואחת. בכל תוכנית משודרת גם פינת האוכל וביקורת המסעדות של גלבוע.

ניב גלבוע מסר: "זכות גדולה לצרף למשפחת "מדד גלבוע" את גילי, עורכת מנוסה ויצירתית, שיודעת להביא את הסיפורים הכי מעניינים למסך. גילי חדה, מסורה ובועטת – ואני בטוח שיחד נמשיך להביא מידי ערב תוכנית מעולה. בהזדמנות זו, אני רוצה להודות לאור לווינשטיין, שבנה יחד איתנו את היסודות של ״מדד גלבוע״, הוביל אותה מיום השקת הערוץ וכעת יוצא להרפתקה חדשה".