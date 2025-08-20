"בנוסף" מדגיש אבי ממן מנכ"ל חברת פאוור גרופ "מלבד העליית ערך הצפויה בישוב כבר ברכישה הרוכש זוכה לדירה מתחת למחירי השוק ובתנאים מועדפים והכל אודות לכח הקניה החזק שלנו"

פטור מלא ממס רכישה – כן גם לדירה שלישית ורביעית, חיסכון נוסף של עשרות אלפי שקלים!

הדרך החדשה לרכוש נדל"ן – דרך הקבוצה

"בדיוק כמו במודלים המצליחים בירושלים ובמרכז, גם כאן מדובר בקבוצת רוכשים מאורגנת {לא קבוצת רכישה}. אנו יודעים לחסוך ליזם את עלויות השיווק, הפרסום והמימון – ובתמורה אנחנו מקבלים את התנאים והמחירים שאף רוכש פרטי לא יכול להשיג" – מדגיש ממן

איפה אתם מתכננים קבוצות רוכשים בקרוב?

בקרוב מתוכננות לקום קבוצות רוכשים בירושלים, בכרמי גת וגם בבית שמש {בבית שמש מתוכננת לקום קבוצת הרוכשים הגדולה ביותר שהוקמה בישראל} את כלל הקבוצות והעדכונים ניתן לראות באתר החברה ולהירשם בו לקבלת עדכונים בזמן אמת…

לאתר החברה >>

הדרך החדשה לקנות נדל"ן פאוור גרופ > אותה דירה בפחות עלויות.