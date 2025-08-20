מחירים שלא רואים יותר החל מ- 10,000 ₪ למ"ר
בפרויקט החדש ביישוב, מוצעת אפשרות נדירה לרכוש נכס במחירים שכבר לא קיימים במדינה החל מ- 10,000 ₪ למ"ר בלבד. לשם השוואה, בערים סמוכות המחירים גבוהים בעשרות אחוזים – והפער הזה צפוי להיסגר מהר מאוד, מה שמייצר השבחה כמעט ודאית למי שנכנס עכשיו לפרויקט.
הון עצמי התחלתי של 10% בלבד!
פטור מלא ממדדים – הטבה בשווי עשרות אלפי שקלים.
פטור מלא ממס רכישה – כן גם לדירה שלישית ורביעית, חיסכון נוסף של עשרות אלפי שקלים!
חשוב להדגיש:
- יישוב עלי נמצא בתנופת פיתוח אדירה, עם תשתיות חדשות, מוסדות חינוך ומרכזי קהילה מתקדמים
- הקרבה לירושלים, מודיעין ואריאל הופכת את המקום לאטרקטיבי במיוחד למשפחות צעירות
- ההיסטוריה בשוק מראה בבירור: מי שנכנס מוקדם ליישובים מתפתחים – מרוויח בענק!
"בנוסף" מדגיש אבי ממן מנכ"ל חברת פאוור גרופ "מלבד העליית ערך הצפויה בישוב כבר ברכישה הרוכש זוכה לדירה מתחת למחירי השוק ובתנאים מועדפים והכל אודות לכח הקניה החזק שלנו"
שימו לב: כי ההצטרפות לקבוצה כרוכה באישור החברה להצטרפות לקבוצה
הדרך החדשה לרכוש נדל"ן – דרך הקבוצה
"בדיוק כמו במודלים המצליחים בירושלים ובמרכז, גם כאן מדובר בקבוצת רוכשים מאורגנת {לא קבוצת רכישה}. אנו יודעים לחסוך ליזם את עלויות השיווק, הפרסום והמימון – ובתמורה אנחנו מקבלים את התנאים והמחירים שאף רוכש פרטי לא יכול להשיג" – מדגיש ממן
איפה אתם מתכננים קבוצות רוכשים בקרוב?
בקרוב מתוכננות לקום קבוצות רוכשים בירושלים, בכרמי גת וגם בבית שמש {בבית שמש מתוכננת לקום קבוצת הרוכשים הגדולה ביותר שהוקמה בישראל} את כלל הקבוצות והעדכונים ניתן לראות באתר החברה ולהירשם בו לקבלת עדכונים בזמן אמת…
הדרך החדשה לקנות נדל"ן פאוור גרופ > אותה דירה בפחות עלויות.
