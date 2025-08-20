שר הביטחון ישראל כ"ץ ביקר בפיקוד הדרום יחד עם הרמטכ"ל, וקיבל סקירות על היערכות צה"ל לקראת הפעולה בעזה. במהלך הביקור הנחה להשתמש בכל העוצמה לשחרור החטופים ולהכנעת חמאס, ואישר גיוס של עשרות אלפי מילואימניקים

שר הביטחון ישראל כ"ץ ביקר הבוקר (רביעי) בפיקוד הדרום, ביחד עם הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, שם הוצגו בפניו פרטי התוכניות האופרטיביות להשתלטות על העיר עזה וליצירת התנאים לסיום המלחמה.

במהלך הביקור קיבל שר הביטחון סקירה מקיפה מאלוף פיקוד הדרום, אלוף יניב עשור, וסקירות נוספות מסגן מפקד פיקוד הדרום, אלוף (מיל') יוסי בכר ומפקדים נוספים. כ"ץ שיבח את היערכות צה"ל לקראת הפעולה, הן בפן המבצעי והן בפן האזרחי.

עוד באותו נושא משפחות החטופים דורשות פגישה עם כ"ץ: "תקיעת סכין בלב הציבור" 09:34 | אוריאל בארי 5 0 😀 👏

שר הביטחון אמר: "אנחנו קוראים כעת לדגל את חיילינו הגיבורים במילואים, בקבע ובסדיר כדי להביא לשחרור החטופים, להכנעת החמאס וסיום המלחמה בתנאים שהציבה ישראל. אני מנחה אתכם להשתמש בכל הכלים ובכל העוצמה כדי להכות באויב עד להכנעתו, ולהגן על חיילי צה"ל. זהו השיקול העליון ולמי שיש טענות שיפנה אליי".

במהלך הביקור אישר כ"ץ גיוס של כ-60,000 אנשי מילואים, והארכת צווי מילואים של כ-20,000 נוספים.