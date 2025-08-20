חגיגת לילה לבן 2025 בתל אביב-יפו לכל המשפחה: מופעי תרבות, מוזיקה, אמנות וקהילה מהשקיעה ועד הבוקר – הכניסה חופשית או מוזלת

בלב תקופה מאתגרת, תל אביב-יפו מזמינה אתכם לחגוג את לילה לבן 2025, אירוע תרבותי ענק שיתקיים ביום חמישי, 28 באוגוסט, מהשקיעה ועד השעות הקטנות של הלילה. השנה, יותר מתמיד, האירוע הוא הצהרה על כוחה של התרבות לחבר, לרגש ולהאיר תקווה, גם בימים מורכבים.

צפו בטיזר הרשמי – לילה לבן 2025:

מה צפוי בלילה הלבן?

העיר תתעורר לחיים עם עשרות מופעים ואירועים ברחבי המרחב הציבורי, במרכזים הקהילתיים ובמוקדי התרבות המרכזיים. הנה כמה מההיילייטס:

כיכר ביאליק : מופע ייחודי של להקת ציפורלה לצד סיורי לילה מרתקים במרחב הציבורי.

כיכר הבימה : ג'ונגל אורבני לילי עם מייצגי תאורה, תיאטרון רחוב, הקרנות אנימציה על פסלו של קדישמן, "התרוממות", ומופעים חיים.

שדרות רוטשילד : תערוכת קריקטורות בלייב עם מיטב המאיירים הישראלים, בהם אורי פינק , נוסקו ו נופר אלפסי , שיאיירו אקטואליה מול הקהל.

פארק המסילה : מיצגי אמנות ואור תחת הכותרת "לתת ללב להוביל", חוויה של תנועה, דמיון ורגש.

רחבת המשכן לאומנויות הבמה : "שירים ביחד" – ערב שירה בציבור עם הופעות של מרגול , מיקי גבריאלוב ומחווה לשירי שלמה ארצי, לרגע של אחדות וזיכרון.

נמל תל אביב : מסיבת קצף חגיגית ופעילויות קולינריה ויצירה לכל המשפחה.

כיכר רבין : במת פרינג' מגוונת המשלבת תיאטרון, מחול, מוזיקה ופרפורמנס עם קטעים ממופעים מובילים.

מוז"א : פסטיבל אינדינגב עם מוזיקה חיה, תקלוטים ומיצבים אמנותיים בהשתתפות אמני אינדי כמו רותם בר אור, סינמה רויאל מארחים את ריף כהן, קרן ותמוז, אוחנה, אלה רונן ועוד.

נווה שאנן : ערב תרבות שכונתי עם אמנות חיה, מוזיקה ווידאו-ארט במדרחוב הפתוח.

שכונת התקווה : חגיגות 90 שנה עם אמנות, מוזיקה, סיורים וקולינריה בהשראת המורשת התרבותית של השכונה.

גן הפסגה : ערב מוזיקה חיה עם DJ ZOHARA , הופעה אינטימית של שירה מרגלית , מופע תיאטרלי של שאזמאט , הופעה של דקלה וחגיגת 30 שנה ל מוניקה סקס .

כיכר קדומים ביפו: חוויית אמנות חיה עם מיצגי האמן עידן שליט, "השעון" ו"הכרכרה עם סוס", לצד דמות פסנתר תיאטרלית שתפתיע את הקהל.

לילה לבן: סמל של תרבות וחופש

לילה לבן הוא חלק ממסורת שצמחה בעקבות הכרזת אונסק"ו ב-2003, שהכירה ב"עיר הלבנה" של תל אביב כאתר מורשת תרבות עולמית, בזכות האוסף האדריכלי הגדול בעולם של מבני באוהאוס. האירוע משלב את רוחה של תל אביב כ"עיר ללא הפסקה" עם חגיגה של יצירה, מוזיקה וחיבור קהילתי.

השנה, לאחר דחייה בשל מלחמת עם כלביא, עיריית תל אביב-יפו בחרה לקיים את האירוע כהצהרה על חוסנה של העיר ועל כוחה של התרבות להוות מקור תקווה. חן אריאלי, סגנית ראש העיר ומחזיקת תיק התרבות, אמרה:

"לילה לבן הוא הצהרה על עיר שחיה ונושמת חופש, על קהילה שלא מפסיקה לחדש, ליזום ולחלום. דווקא עכשיו, בתקופה כואבת ומורכבת, אנחנו בוחרים להיאחז בתרבות, בקהילה ובתקווה."

למה כדאי להגיע?

האירועים פתוחים לקהל הרחב בחינם או בתעריפים מוזלים, ומציעים מגוון עצום של חוויות תרבותיות לכל הגילאים. בין אם אתם חובבי מוזיקה, אמנות, תיאטרון או קולינריה, תמצאו משהו שידבר אליכם. זו הזדמנות להתחבר מחדש לעיר, לקהילה ולרוח היצירתית שמגדירה את תל אביב-יפו.