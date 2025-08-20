ועדת המשנה להתיישבות של המנהל האזרחי אישרה את קידום בניית שכונות E1 במעלה אדומים, שתכלול כ-3,400 יחידות דיור חדשות. סמוטריץ' בירך: "היום אנחנו מציבים עובדות היסטוריות בשטח"

עכשיו זה רשמי: ועדת המשנה להתיישבות של המנהל האזרחי אישרה היום (רביעי) את קידום בניית שכונות E1 במעלה אדומים, שתכלול כ-3,400 יחידות דיור חדשות. המהלך מתבצע אחרי עשרות שנים של הבטחות שלא מומשו.

במקביל, הוועדה אישרה גם להקים יישוב חדש בעשאהל, זאת לאחר שהשר בצלאל סמוטריץ' הוביל את ההחלטה להכיר בו כבר בפברואר 2023. כעת מגיעה התוכנית לשלב ההפקדה – שלב חיוני בדרך להסדרה סופית של היישוב. התוכנית כוללת 342 יחידות דיור לצד מבני ציבור ותשתיות.

"היום אנחנו מציבים עובדות היסטוריות בשטח" אמר סמוטריץ'. "ב־E1 אנחנו מממשים סוף סוף את מה שהובטח במשך שנים. זהו רגע מכונן להתיישבות, לביטחון ולמדינת ישראל כולה. ובעשאהל אנחנו מתקדמים עוד צעד בהקמת יישוב חדש ומלא – עם מאות יחידות דיור".

"המדינה הפלסטינית נמחקת מהשולחן לא בסיסמאות אלא במעשים. כל יישוב, כל שכונה, כל יחידת דיור היא מסמר נוסף בארון הרעיון המסוכן הזה" הוסיף והבהיר. "אני קורא לראש הממשלה: הגיע הזמן להשלים את המהלך, להפסיק לדחות, ולהחיל ריבונות ישראלית מלאה ביהודה ושומרון – כאן ועכשיו".