לירון דורון לוי, מנכ״לית מרכז השלטון המקומי, מספרת כי "הרעיון ליצירת פלטפורמה למילוי מקום בגני ילדים נולד בקורונה. פעם אחת כאמא כשדיילת בשם יובל הגיעה להחליף את הסייעת המבוגרת שפחדה להידבק, ופעם שניה כמנהלת בארגון שרוב המועסקים בו הורים צעירים יחסית, שעל בסיס יום יומי כמעט היו מקבלים את ההודעה שהתחילה במילים: 'הורים יקרים', שבשרה להם שהגן לא יפתח היום כי אין צוות".

'המסייעת' היא הדרך הפשוטה והמהירה להשתלב בעשייה חינוכית משמעותית – בלי לשנות את שגרת החיים ובלי להתחייב לטווח ארוך. המיזם החדש של מרכז השלטון המקומי בשיתוף החברה למתנס"ים מציע מערכת דיגיטלית כשרה ונגישה, דרכה ניתן להצטרף למאגר ארצי של תומכות חינוך בגיל הרך ולקבל הצעות עבודה מהרשויות המקומיות, בהתאם לצרכים בשטח ולזמינות האישית שלך.

"ראינו בשטח שזה לא מקצוע אטרקטיבי וקשה לגייס סייעות קבועות," מסבירים במרכז השלטון המקומי. "הבנו ששוק התעסוקה השתנה – כיום אנשים רוצים לעבוד מתי שנוח להם ואיך שנוח להם, בדומה למודל של וולט. העלאת השכר ב-15 שקל לשעה לא עשתה הבדל, אז אמרנו – נביא פיצוח שישנה את עולם העסקת הסייעות".

"יש אלפי סטודנטיות שרוצות עבודה זמנית, גמלאיות שמבקשות עבודה גמישה ליד הבית, צעירות בין עבודות" ממשיכה דורון לוי. "אוכלוסייה איכותית שכנראה לא תהיה תומכת חינוך כל החיים אבל למשך כמה שנים הם יוכלו לתרום לילדים שלנו".

חשוב לציין כי גם ב"מסייעת", כמו בכל עבודה בגני ילדים, נדרש אישור העדר רישום פלילי ו-12 שנות לימוד. הפלטפורמה פועלת בשיתוף החברה למתנ״סים שמעסיקה את כל ממלאי המקום, שיכולים לעבוד ביותר מעיר אחת.

העבודה במסגרת 'המסייעת' היא זמנית וגמישה, לפי שעות, בתנאים מכבדים: שכר של 45 ש"ח לשעה, החזרי נסיעות וזכויות פנסיוניות מלאות. ההרשמה קלה, מהירה וללא עלות – ממלאות טופס, המועמדות מאושרת, ומתחילות לקבל הצעות מותאמות אישית. אם אחת מן ההצעות מתאימה לך – את בוחרת להצטרף למשמרת.

יו"ר השלטון המקומי, חיים ביבס, מסביר: "הרשויות המקומיות ניצבות בחזית העשייה החינוכית וזקוקות לכלים חדשניים שיסייעו להן לתת מענה לצרכים המשתנים של מערכת החינוך ולשוק התעסוקה המשתנה. 'המסייעת' היא דוגמה מצוינת לכך – פתרון דיגיטלי חכם שמאפשר לאנשים להשתלב בעבודה חינוכית משמעותית ולרשויות להתמודד עם המחסור בכוח אדם בצורה יעילה"..

"באמצעות המסייעת אנחנו מרחיבים את שוק התעסוקה ומשביחים אותו. מקצוע זה כבר לא לכל החיים", מסכמת דורון לוי. מי שמעוניין להצטרף לפרויקט, מוזמן לחפש "המסייעת" בגוגל ולהירשם. אם הנרשמים עומדים בתנאים, הם יוכלו להצטרף ולקבל הצעות עבודה באופן מיידי.

כבר אלפי נשים ברחבי הארץ הפכו לחלק מהמערכת וממלאות תפקידים חשובים בגני הילדים ובצהרונים. עכשיו גם את יכולה להצטרף, לעבוד בשעות שנוחות לך, בקרבת הבית, וליהנות מהכנסה מתגמלת לצד תחושת שליחות.

הצטרפי ל'מסייעת' – וגלי איך משלבים גמישות, ערך אישי ופרנסה. זה פשוט, זה משתלם, וזה מתחיל כאן.

