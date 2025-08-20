כוחות חטיבת גבעתי, בפיקוד אוגדה 162, פועלים בימים האחרונים באזור ג׳באליה ובפאתי העיר עזה, ומשמידים תשתיות טרור, מחסלים מחבלים ומבססים שליטה מבצעית באזור הלחימה

דובר צה"ל פרסם כי כוחות חטיבת גבעתי, הפועלים תחת פיקוד אוגדה 162, חזרו בימים האחרונים לפעילות רחבה במרחב ג׳באליה ובפאתי העיר עזה. מדובר באזורי לחימה פעילים, שבהם פועלים הכוחות באופן אינטנסיבי נגד תשתיות ופעילי טרור.

צילום: דובר צה"ל

לפי ההודעה, הכוחות פועלים להשמדת תשתיות טרור הן מעל הקרקע והן מתחתיה, תוך כדי חיסול מחבלים והרחבת האחיזה המבצעית בשטח. מטרת הפעילות היא לאפשר לצה"ל להרחיב את ההתקפה לאזורים נוספים ולמנוע מארגוני הטרור לשוב לעמדותיהם הקודמות במרחב.

עוד נמסר כי האוכלוסייה האזרחית באזור הלחימה קיבלה התרעות להתפנות דרומה, במטרה לצמצם את הפגיעה בבלתי מעורבים ולשמור על ביטחונם של תושבים לא לוחמים.