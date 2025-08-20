מספר מחבלים ניסו לחדור למגנן של צה"ל בחאן יונס, ולאחר שנבלמו פתחו באש לעבר הכוחות. בתום חילופי האש, חלק מהמחבלים חוסלו ואחרים נמלטו. 3 לוחמי צה"ל נפצעו, בהם אחד במצב קשה

אירוע חריג: מתקפה נרחבת נגד כוחות צה"ל בעזה סוכלה היום (רביעי) אחרי שמספר מחבלים חמושים ניסו לחדור למגנן בחאן יונס – ואז החלו לירות לעבר הכוחות אחרי שלא הצליחו להיכנס.

לאחר חילופי אש, חלק מהמחבלים חוסלו ואחרים נמלטו. באירוע נפצעו 3 לוחמי צה"ל, בהם אחד במצב קשה ושניים נוספים במצב קל.

לפי הדיווחים, האירוע החל סמוך לשעה 9:00 הבוקר, כשהמחבלים התקרבו אל המוצב הכללי של סיירת חרוב בחאן יונס ופתחו בירי מקלעים ו-RPG. כוחות צה"ל זיהו את החולייה הגדולה, והזניקו כלי טיס של חיל האוויר שתקפו את חוליית המחבלים – אך הצליחו לפגוע רק בחלקה. חילופי האש נמשכו יותר מחצי שעה, ורק בסמוך לשעה 10:00 הוכרז על סיום האירוע.

מספר המחבלים המדוייק שהשתתפו בתקיפה עדיין לא ידוע, אך ההערכה היא שהיו בין 10 ל-14 מחבלים שניסו לחדור למגנן ללא הצלחה. ככל הנראה, 8 מהמחבלים חוסלו בהיתקלות ובחילופי האש, בעוד שהשאר נמלטו. כוחות צה"ל, באוויר ובקרקע, ממשיכים בסריקות אחרי חברי החולייה שברחו מהאזור.