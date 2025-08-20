אחרי ההצלחה הגדולה של הסינגל ״ויהי אור״, משחררים רביד פלוטניק והתקווה 6 סינגל חדש – ״איזה מזל״. השיר, שנולד מתהליך יצירה ארוך באולפן המשותף, עוסק במקריות החיים, כוחות הטבע והחיבור בין אנשים

אחרי ההצלחה האדירה של הסינגל הקודם שיצרו יחד, "ויהי אור", שעמד במשך חודש שלם ברציפות במקום הראשון במצעד ההשמעות של אקו״ם ומדיה פורסט, משחררים רביד פלוטניק וההרכב האהוב סינגל חדש: "איזה מזל". זהו הסינגל השני מתוך האלבום "ויהי אור". זהו האלבום העשירי של ההרכב, שעתיד לצאת בקיץ הקרוב.

האזינו לשיר החדש של רביד פלוטניק והתקווה 6:

על השיר "איזה מזל"

השיר ״איזה מזל״ עבר מסע ארוך עד שהושלם. עמרי גליקמן, סולן התקווה 6, מספר כי הפזמון נכתב כבר מזמן. עם זאת, ההרכב התקשה למצוא את הדרך המדויקת לתאר את החיבור שבין כוחות החיים לבין אהבה. ״השיר הסתובב אצלנו תקופה ארוכה, עבר כמה גלגולים וגרסאות. כל זה קרה עד שהגיע לכדי השלמה ובשלות״, הוא אומר.

נקודת המפנה הגיעה באולפן, שם הצטרף רביד פלוטניק לכתיבה. יחד יצרו טקסטים שמתארים את המקריות שבחיים ואת כוחות הטבע. כמו כן, החיבור המסתורי בין בני אדם הוביל להבשלה של אהבה חדשה. גליקמן מוסיף כי ״יש דברים שקורים מעצמם. דברים שנכתבו מראש ותוכננו עבורנו. ויש כנראה גם הרבה פוקסים ו… מזל״.

על האלבום החדש – "ויהי אור"

לאחר שחרור שני הסינגלים מתוך האלבום, ״ויהי אור״ ו־״איזה מזל״, ייצא בקיץ הקרוב אלבומם העשירי של התקווה 6. הפעם הוא מלווה בניהולו המוזיקלי הצמוד של רביד פלוטניק, המשמש כמנהל האמנותי של הפרויקט כולו. מדובר בשיתוף פעולה ראשון מסוגו בין ההרכב לבין פלוטניק, שנולד מתוך חברות ארוכת שנים והפך למסע יצירה משותף.

האלבום מתמודד עם נושאים מהותיים בחברה הישראלית של ימינו. שאלות של זהות ושייכות, חוויות של מוסיקה בצל מלחמה ותחושת גבורה עולות בו. זאת לצד הצדדים הקלילים יותר של שמחה, הומור ואנרגיה חיובית המזוהים עם הלהקה לאורך השנים.