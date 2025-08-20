שר החינוך יואב קיש התייחס היום (רביעי) למהומה שאירעה אתמול בבית המשפט העליון וכן להפגנות המתקיימות מול ביתו, וביקש מהמפגינים "תעזבו את האישה והילדים שלי, הם לא קשורים לאירוע".
בראיון לתוכנית "פתחי וזמרי בעם" ברדיו 'גלי ישראל', התייחס קיש להתנהלותה של חברת הכנסת טלי גוטליב במהלך הדיון בבית המשפט ואמר כי "עם כל ההזדהות – יש התנהלות שלא צריכה להיות… זו לא הדרך שלנו".
על המפגינים מול ביתו סיפר השר כי מדובר בקבוצה קבועה, עוד מלפני המלחמה, הפועלת באסטרטגיה ברורה. לדבריו, אשתו נאלצת להתמודד עם התבטאויות פוגעניות, כמו האמירה של אחד המפגינים: "איך בעלך מלקק לביבי?". קיש טען כי המפגינים מגיעים בחסות ההפגנות למען החטופים, אך מקליט אותם אומרים "בוגד" ו"רוצח". כדי להגן על ילדיו, השר נוהג להשמיע מוזיקה של שירי ארץ ישראל מול ביתו.
במהלך הריאיון, האשים קיש את המפגינים בניסיון להעליל עליו. לדבריו, הם הביאו אם שכולה להפגנה, וניסו לטעון כי הוא השמיע מוזיקה בפניה. השר הדגיש כי כל הדברים מוקלטים.
