משרד הבריאות הודיע היום (רביעי) על הצורך בהרתחת מים בקיבוץ רמת הכובש, זאת בעקבות תוצאות דיגום מים חריגות שהתקבלו באזור. הנחיה זו תקפה עד להודעה חדשה.

לפי הודעת המשרד, חובה להרתיח את המים לפני שתייה, בישול, הכנת תרופות וצחצוח שיניים. עם זאת, ניתן להשתמש במים לצרכי רחצה וסניטציה.

עוד נמסר כי "משרד הבריאות הנחה את ספק המים לבצע פעולות לשיפור איכות המים, ולבצע בדיקות של איכות המים".