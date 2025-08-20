בתוכנית "ראיון מיוחד" של קשת 12, צעירים עם אוטיזם מראיינים מפורסמים ישראליים ושואלים אותם שאלות ישירות וכנות. מי שהתארח הפעם הוא עמית סגל, שנדרש על ידי מנחת התוכנית לחדד את הביקורת שלו נגד ראש הממשלה

אמש (שלישי), שודר פרק של התוכנית "ראיון מיוחד" בקשת 12. בתוכנית, המראיינים הם צעירים עם אוטיזם, ששואלים שאלות ישירות וכנות. מי שעונים הם מפורסמים משתנים. האורח שהגיע לפרק הוא איש התקשורת והעיתונאי, עמית סגל. במהלך הריאיון, נשאל על יחסיו עם ראש הממשלה, בנימין נתניהו. מי שהתערבה ודחפה את השאלות, כדי לשמוע יותר דברי ביקורת, היא רותם סלע, מנחת התוכנית.

צפו: רותם סלע לוקחת את תפקיד המראיינת בתוכנית "ראיון מיוחד" עם עמית סגל

עמית סגל על ביבי, ראיון מיוחד (באדיבות קשת 12)

במהלך התוכנית, נשאל עמית סגל על ידי אחת הצעירות, את השאלה הישירה: "למה אתה אוהב בכלל את ביבי?" קשה להעמיד פנים כי השאלות לא נכתבות או מקבלות שיפורי ניסוח, על ידי ההפקה. אבל גם אם השאלה אכן הגיעה לבדה מהצעירה, מי שהתערבה בראיון היא המנחה, רותם סלע.

"אה, אוהב?" היסס לרגע סגל, "אני לא… תראי, אני לא אוהב רמה אישית אף פוליטיקאי. אני מסכים עם הרבה דברים שהוא עושה, אבל עם חלק מהדברים אני לא מסכים. אני יכול להגיד לך שמאוד מעניין לדבר איתו".

כאן נכנסה לתמונה המגישה רותם סלע, שהחליטה לנסות "לעזור" לצעירה, שאמורה להיות המראיינת. "עם איזה דברים אתה לא מסכים איתו?" דרשה פירוט.

"כל הסיפור של החרדים, למשל", השיב סגל. "אני חושב שהוא טעה כשהוא הצביע בעד ההתנתקות. הייתה טעות קשה עם החמאס, בלתת למפלצת הזאת לגדול", הוסיף ופירט. "ויש דברים שאני כמובן מסכים, נגד נסיגות". סלע כנראה לא הייתה מוכנה לשמוע דברי תמיכה בראש הממשלה, ודרשה עוד תשובה: "חוסר לקיחת האחריות על השבעה באוקטובר?" וסגל השיב: "בין היתר, כן".

אורחים קודמים בתוכנית

בתוכנית כבר התראיינו אורחים מעניינים, כמו חנן בן ארי או דני קושמרו. בפרק הקודם, התארחה הכוכבת הבינלאומית גל גדות, חברתה הטובה של רותם סלע. גדות סיפרה על החברות בין השתיים, על הביקורת שנשמעה עליה ועל הסרט "שלגייה" אחרי יציאתו, ועל סערת סיכת החטופים.