אחרי 24 שנים בעיתון מעריב, קלמן ליבסקינד מונה לעורך הראשי של עיתון ואתר מקור ראשון – שם יתפרסם מעתה טורו השבועי. במקביל, ליבסקינד ימשיך להגיש את תכניתו בכאן רשת ב' עם אסף ליברמן

העיתונאי והפובליציסט קלמן ליבסקינד מונה היום (רביעי) לעורך הראשי של עיתון ואתר 'מקור ראשון'. במסגרת תפקידו, אליו ייכנס בעוד שבועות ספורים, יוביל ליבסקינד את הקו העריכתי והתכני של העיתון ושל האתר המתחדש. טורו השבועי של ליבסקינד, שהתפרסם עד היום בעיתון מעריב, יתפרסם מעתה ב'מקור ראשון', לצד המשך הגשת תוכנית האקטואליה 'קלמן ליברמן' בכאן רשת ב'.

ליבסקינד בן ה-55 חתום לאורך השנים על שורת תחקירים, כתבות וטורים שזכו להד ציבורי רחב. הוא יחליף בתפקיד את אלעד טנא, שערך את העיתון בשנתיים האחרונות. "'מקור ראשון' מודה לאלעד על תרומתו המקצועית והמסורה בתקופה רוויית אתגרים בזירה הציבורית והתקשורתית", נמסר.

בעקבות המינוי, ליבסקינד אמר כי "אחרי 24 שנים ב'מעריב', שהיה לי בית חם – ושבסיומן אני מבקש להודות מקרב לב למו״ל, לעורכים, ולעובדים הרבים שהיו איתי בדרך הארוכה – אני נרגש לחזור אל המקום שבו התחלתי את דרכי העיתונאית, ולהצטרף אל 'מקור ראשון' כעורך הראשי".

"קלמן מביא איתו שילוב נדיר של אומץ עיתונאי, יכולת כתיבה חריפה והגינות. מדובר באחד הקולות הבולטים והאמינים ביותר בתקשורת הישראלית" הוסיף עמיר פינקלשטיין, מנכ"ל קבוצת ישראל היום. "מינויו הוא צעד משמעותי במהלכי ההתחדשות שאנו מובילים בעיתון ובאתר, ואני בטוח שהוא ימשיך את התנופה של 'מקור ראשון' ויצעיד אותו לשיאים חדשים".

דורון ביינהורן, מנכ"ל מקור ראשון, אמר כי הוא "שמח על הצטרפותו של קלמן לתפקיד העורך הראשי. אנו מחויבים להעמיק את הקשר עם קהל הקוראים שלנו בעיתון ובאתר, ולהביא לכם ערכי ימין ועומק מחשבתי, עם סט ערכים המחובר למה שחשוב באמת".