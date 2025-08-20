אירוויזיון 2026, החגיגה המוזיקלית הגדולה של השנה, תתקיים השנה באוסטריה, אחרי זכייתו של הזמר האוסטרי ג'יי ג'יי עם השיר "Wasted Love". הבוקר הוכרזה העיר שנבחרה לארח את התחרות

איגוד השידור האירופי (EBU) ורשות השידור האוסטרית (ORF) הכריזו כי וינה, בירת אוסטריה, תארח את תחרות האירוויזיון 2026. ההחלטה התקבלה לאחר ניצחונו של הזמר האוסטרי ג'יי ג'יי עם השיר "Wasted Love" באירוויזיון 2025 שהתקיים בבאזל, שווייץ.

בשנה הקרובה, התחרות תציין 70 שנה להיווסדה. היא תתקיים בהיכל ווינר שטאדהאלה (Wiener Stadthalle), האולם המקורה הגדול ביותר באוסטריה, בין התאריכים 12 ל-16 במאי 2026. חצאי הגמר ייערכו ב-12 וב-14 במאי, והגמר הגדול יתקיים ב-16 במאי.

זו תהיה הפעם השלישית שווינה מארחת את התחרות, לאחר שאירחה אותה ב-1967 וב-2015, כאשר הזכייה של קונצ'יטה וורסט ב-2014 העניקה לעיר את ההזדמנות הקודמת.

חגיגות 70 שנה ולוגו מחודש

לכבוד חגיגות ה-70 לתחרות, ה-EBU חשף לוגו חדש שיחליף את הלוגו הקודם שהוצג ב-2004 ועודכן ב-2015. "תחרות האירוויזיון תמיד עסקה באבולוציה – מוזיקלית, תרבותית ויצירתית", אמר מנהל האירוויזיון, מרטין גרין. "הרענון הזה טומן בחובו 70 שנה מופלאות תוך שהוא לוקח את המותג קדימה לעתיד מרגש. הוא נועז ומלא לב – בדיוק כמו התחרות עצמה. אנחנו גאים לחשוף אותו לעולם".

הישג ישראלי באירוויזיון 2025

באירוויזיון 2025, שהתקיים בבאזל, זכתה נציגת ישראל, יובל רפאל, להישג מרשים כשסיימה במקום השני. זהו ההישג הגבוה ביותר של ישראל מאז הזכייה של נטע ברזילי ב-2018. זו הפעם השלישית שישראל מסיימת כסגנית בתחרות, לאחר הישגים דומים של אבי טולדנו ב-1982 ועפרה חזה ב-1983.

רק הבוקר הכריזה הנציגה שלנו לשעבר, יובל רפאל, על מופע הבכורה שלה באמפי תל אביב, בגני יהושע. זהו המופע המלא הראשון שלה מאז האירוויזיון, והיא תשיר בו, בין היתר, את הביצוע שהביא לה את המקום הראשון באהבת הקהל: "New Day Will Rise".

אחרי מספר תקריות אבטחה באירוויזיון האחרון, ובעיקר לאור העובקה שהנציג המארח דיבר נגד ישראל ובעד פלסטין אחרי התחרות, עולה השאלה איך ייראה אירוויזיון 2026 מהבחינה הזאת.

בחירת הנציג הישראלי ל-2026

על אף שטרם פורסם באופן רשמי, ההערכות הן כי הנציג הישראלי לאירוויזיון 2026 ייבחר בתוכנית "הכוכב הבא", כפי שקורה בדרך כלל בשנים האחרונות. התוכנית ממשיכה לשמש כפלטפורמה המרכזית לבחירת המועמדים הישראליים לתחרות.