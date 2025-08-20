נערכים לפינוי אוכלוסיה: החלו שיחות להקמת בתי חולים בדרום עזה

גורם ביטחוני אישר כי חלו שיחות עם הארגונים הבינלאומיים כדי לרתום אותם להקים בתי חולים שדה נוספים בדרום רצועת עזה, זאת כחלק מההיערכות להנעת האוכלוסייה מהעיר עזה לדרום הרצועה: "יש לזה היענות חיובית"

ההיערכות למבצע "מרכבות גדעון ב'" נמשכת: גורם ביטחוני אישר היום (רביעי) כי החלו שיחות עם הארגונים הבינלאומיים כדי לרתום אותם להקים בתי חולים שדה נוספים בדרום רצועת עזה, זאת כחלק מההיערכות להנעת האוכלוסייה מהעיר עזה לדרום הרצועה. לדברי הגורם, "יש לזה היענות חיובית". עוד נאמר כי יש גם תכניות להרחבת התשתיות הרפואיות הקיימות בדרום בשיתוף הארגונים. בנוסף, בוחנים כעת פתיחת דרכי גישה למתקנים רפואיים נוספים. לדברי הגורם, "האו"ם והארגונים החלו לגבש תכנית להפעלה מחודשת של בית החולים האירופאי כמענה רפואי נוסף".

