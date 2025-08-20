שריפה שפרצה בבניין מגורים בן ארבע קומות ברחוב חיים נחמן ביאליק בבאר שבע הביאה לפינוי של 15 בני אדם, שנפגעו באורח קל משאיפת עשן, תוך פעילות של לוחמי אש לחילוץ ולבלימת האש שהתפשטה בחדר המדרגות

בשעות הבוקר התקבל דיווח על שריפה בבניין מגורים בן ארבע קומות ברחוב חיים נחמן ביאליק בבאר שבע. לוחמי האש מתחנת באר שבע הוזנקו למקום ודיווחו על שריפה ודאית שפרצה בחדר המדרגות בקומה הראשונה של הבניין.

צוותי הכיבוי פועלים בזירה במקביל למספר פעולות – בלימת האש, ביצוע סריקות בתוך הבניין וחילוץ של לכודים מתוך מוקד העשן. עד כה חולצו מהמבנה 13 נפגעים במצב קל, אשר סבלו משאיפת עשן, והם מועברים לקבלת טיפול רפואי.

מדוברות מד"א נמסר כי בשעה 06:30 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב נגב, על האירוע. חובשים ופראמדיקים של מד"א הגיעו למקום והחלו להעניק טיפול רפואי לנפגעים. עד כה, 15 נפגעים פונו לקבלת טיפול בבית החולים סורוקה כשהם במצב קל כתוצאה משאיפת עשן.