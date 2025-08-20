במטה משפחות החטופים הגיבו הבוקר (רביעי) לאישור תכנית התקיפה של צה"ל ברצועת עזה, כשדרשו לקיים פגישה דחופה עם שר הביטחון ישראל כ"ץ והרמטכ"ל אייל זמיר. בדבריהם אמרו כי ירצו לדעת כיצד מוודאים שהמבצע לכיבוש העיר עזה לא יביא לפגיעה בחטופים שנותרו בשבי החמאס.
"משפחות החטופים שבות ודורשות הבוקר פגישה דחופה עם שר הביטחון והרמטכ"ל שיציגו להם איך הם מבטיחים שמבצע 'מרכבות גדעון ב" לא גורם ל'רצח ששת החטופים ב'" נמסר. "אישור תוכניות לכיבוש עזה, תוך כדי שיש עסקה שמונחת על השולחן לאישור נתניהו, זה מהות הטרפוד בהתהוותו ותקיעת סכין בלב המשפחות והציבור בישראל".
לדבריהם, "אפשר וצריך להגיע להסכם כולל, התוכנית שהיה צריך לאשר אמש היא התוכנית להשבת החטוף האחרון. נתניהו, זה מה שעם ישראל רוצה: את 50 החטופים והחטופה בבית ולא עוד 'הותר לפרסום'. כולם יודעים שהתנאים בשלים לעסקה וזה בידיים שלך. העם עם החטופים. העם יחזיר את החטופים".
רפאל
מדובר בקפלניסטים לא להיפגש עימם09:40 20.08.2025
עם ישראל
בתגובה ל: רפאל
80% מעם ישראל עם משפחות החטופים הקפלניסטים = עם ישראל09:47 20.08.2025
חדווה מזרחי
חדווה09:38 20.08.2025
הקפלניסטים = עם ישראל
80% מעם ישראל עם החטופים דורשים וועדת חקירה דורשים הפסקה והחזרת כולם ללא משיכת סמן והמשך הפקרת החיילים דורשים בחירות09:48 20.08.2025
