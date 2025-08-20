המתיחות הדיפלומטית: ראש ממשלת אוסטרליה אנתוני אלבניזי הגיב היום (רביעי) לביקורת של ראש הממשלה בנימין נתניהו נגדו, זאת על רקע ההכרזה על כוונה להכיר במדינה פלסטינית וסירובה של אוסטרליה לתת אשרות כניסה לשרת המשפטים לשעבר איילת שקד וח"כ שמחה רוטמן. בדבריו אלבניזי אמר כי הוא יקפיד לשמור על כבודם של מנהיגי מדינות אחרות.
"אני לא לוקח את הדברים האלה באופן אישי. אני מתקשר עם אנשים בצורה דיפלומטית" אמר אלבניזי בהצהרה לתקשורת. עוד טען על הביקורת של נתניהו כי "היו לו דברים דומים לומר גם על מנהיגים אחרים".
במענה לשאלות העיתונאים, אלביניזי סיפר כי הוא עדכן את נתניהו מראש על כוונתה של אוסטרליה להכיר במדינה פלסטינית לפני פרסום ההודעה של משרד החוץ. "הצגתי לראש הממשלה נתניהו הסבר ברור לגבי העמדה שלי ושל אוסטרליה על החזון שלנו לעתיד, אבל גם הדגשתי את הכיוון שאליו אנחנו מתקדמים כיום" אמר. "נתתי לו הזדמנות להציג פתרון פוליטי אפשרי לכך".
כאמור, אמש נתניהו פרסם הודעה רשמית בה תקף את ראש ממשלת אוסטרליה ואמר כי "ההיסטוריה תזכור את אלבינזי על מה שהוא: פוליטיקאי חלש שבגד בישראל ונטש את יהודי אוסטרליה". לדברי ראש הממשלה, המהלך של אלבינזי מהווה פגיעה ביחסי ישראל–אוסטרליה ובקשרים עם הקהילה היהודית במדינה.
הודיה
הסיבה לבידוד של ישראל בעולם היא לא רק אנטישמיות. הרי אנטישמיות תמיד הייתה אבל אף פעם לא הרימה ראש ככה. הסיבה היא מדיניות הממשלה של מלחמת נצח ללא פתרון מדיני...
הסיבה לבידוד של ישראל בעולם היא לא רק אנטישמיות. הרי אנטישמיות תמיד הייתה אבל אף פעם לא הרימה ראש ככה. הסיבה היא מדיניות הממשלה של מלחמת נצח ללא פתרון מדיני וקידוש אדמה על פני חיים. אלו ערכים שלא מקובלים כבר בעולם ואנחנו מבודדים בגללם יותר ויותר.המשך 09:27 20.08.2025
יוסף
מתנאל
א
נטישמי רקוב!"לא לוקח באופן אישי" את עלילות הדם שהוא מעליל על ישראל -לצד חמאס ובוחריו המוסלמים!!09:11 20.08.2025
מתנאל
אבי
אנטישמי שבתקופתו עלו מקרי התקיפה כנגד יהודים באוסטרליה במאות אחוזים והוא לא נוקף אצבע למעט גינויים פה ושם. להיפך, הוא רק מלבה את השנאה ומצדיק את מניעי התקיפות09:04 20.08.2025
