השר לעניינים אסטרטגיים רון דרמר נפגש בפריז עם שר החוץ הסורי אסעד א-שיבאני, לצד שליח ארה"ב לסוריה טום ברק. באופן חריג, הפגישה פורסמה בתקשורת הסורית, בה נאמר כי הפגישה עסקה "בהפחתת ההסלמה"

היסטוריה במזרח התיכון: השר לעניינים אסטרטגיים רון דרמר נפגש אמש (שלישי) בפריז עם שר החוץ הסורי אסעד א-שיבאני, כשבפגישה השתתף גם שליח ארה"ב לסוריה טום ברק. לפי הדיווחים, הפגישה עסקה בהסדרי הביטחון בגבול בין ישראל וסוריה.

זו הפעם השנייה בחודש האחרון שבה דרמר נפגש עם בכירים בסוריה, אחרי 25 שנה של נתק כמעט מוחלט בין המדינות. באופן חריג, סוכנות הידיעות הסורית הרשמית "סאנא" פרסמה ידיעה על קיום הפגישה, בה נכתב כי א-שיבאני נפגש עם "משלחת ישראלית בפריז, כדי לדון לדון בחיזוק היציבות באזור ובדרום סוריה".

עוד נאמר כי "הדיונים בין הצדדים, שנערכו בתיווך אמריקני, התמקדו בהפחתת ההסלמה ואי-התערבות בעניינים פנים סוריים, כמו גם מעקב אחר הפסקת האש בהר הדרוזים והפעלה מחדש של הסכם הפרדת הכוחות מ-1974. הפגישה התקיימה במסגרת המאמצים הדיפלומטיים לחיזוק הביטחון והיציבות בסוריה ולשמירה על אחדות שטחה ושלמותה".