שר הביטחון ישראל כ"ץ אישר את תכנית "מרכבות גדעון ב'" לתקיפה של צה"ל בעיר עזה, כששיבח את היערכות הצבא: "עם השלמת המבצע עזה תשנה את פניה ולא תיראה עוד כפי שהייתה בעבר"

כיבוש הרצועה יוצא לדרך: שר הביטחון ישראל כ"ץ אישר אתמול (שלישי) את תוכנית התקיפה של צה"ל בעיר עזה, שהוצגה בפניו על ידי הרמטכ"ל אייל זמיר וצוות הפיקוד הבכיר של צה"ל.

במהלך הדיון לאישור התוכנית, שר הביטחון שיבח את התוכנית ואת היערכות צה"ל לביצוע החלטת הקבינט להשתלטות על העיר עזה ויצירת התנאים לסיום המלחמה, תוך שחרור כל החטופים, פירוק החמאס מנשקו והגליית בכיריו, פירוז עזה, אבטחת מרחב האבטחה להגנה על היישובים ושימור חופש הפעולה הביטחוני לצה"ל ברצועה. עוד הוסיף ואמר כי "עם השלמת המבצע עזה תשנה את פניה ולא תיראה עוד כפי שהייתה בעבר".

התוכנית תיקרא "מרכבות גדעון ב׳", בהמשך למבצע ״מרכבות גדעון" שהביא להשתלטות של צה״ל על 75% משטחי עזה, תוך סיכול מחבלי החמאס והרס תשתיות הטרור בתת ובעל קרקע במרחבים שטוהרו.

במסגרת התוכנית ישלחו צווי המילואים הנדרשים לביצוע המתקפה. בנוסף לכך, אושרה ההיערכות ההומניטרית הנדרשת לקליטת התושבים שעתידים להתפנות מהעיר עזה דרומה עם תחילת המתקפה על העיר – כדי לבודד את מחבלי החמאס עד לחיסולם.