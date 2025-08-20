מחדל ענק בעזה: הדילמה המסוכנת של לוחמי הנמ"ר

חדשות סרוגים עודכן לאחרונה 20.08.2025 / 08:00

תקלות מיזוג בנגמ"שי הנמ"ר גורמות לחום קיצוני בתוכם, ומאלצות את הלוחמים לפתוח פתחים, מה שמסכן את חייהם. מצה"ל נמסר בתגובה כי התקלות המדוברות מטופלות

תגיות: לוחמים, נגמ"ש, נמר, עזה