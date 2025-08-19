בצה"ל יחלו כבר מחר בשליחת עשרות אלפי צווי מילואים לתחילת חודש ספטמבר, זאת לקראת הרחבת הפעילות המבצעית בעזה. בנוסף, צווי המילואים לאנשים שכבר בשירות יוארכו

נערכים לכיבוש העיר עזה: בצה"ל יחלו כבר מחר (רביעי) בהוצאת עשרות אלפי צווי מילואים, זאת לקראת הרחבת הפעילות המבצעית בעזה. הצווים שיישלחו יהיו לתחילת חודש ספטמבר, ומעבר לזה יוארכו צווים לאנשי המילואים שכבר בשירות – כשההארכה תהיה ב-40 ימים נוספים.

במקביל, בעזה כבר החלו מהלכים מקדימים לכיבוש ויהיו עוד בימים הקרובים המהלכים כוללים הערכות הומניטארית לפינוי אוכלוסיה ועוד פעולות בשטח. התוכניות הוגשו הערב לשר הביטחון ישראל כ"ץ, ואושרו על ידו.

ההחלטה על הוצאת צווי המילואים מגיעה אחרי שמוקדם יותר הערב שר הביטחון ערך דיון לאישור תוכניות התקיפה בעזה. בדיון השתתפו הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, סגן הרמטכ"ל, אלוף תמיר ידעי, ראש אמ"ץ, ראש אמ"ן, מתפ"ש, רח"ט מבצעים, נציגי שב"כ ובכירים נוספים במערכת הביטחון.

כזכור, אמש כ"ץ השתתף בכנס סגל הפיקוד הבכיר של צה"ל באוגדת עזה, שם אמר כי "ישנה חשיבות עצומה בהשגת יעדי המלחמה שהוגדרו כפי שהוגדרו ברצועת עזה. המיקוד בעיר עזה נובע מהיותה מרכז כובד צבאי, שלטוני וסמלי. שם ההנהגה נמצאת ושם נותרו התשתיות המרכזיות של הזרוע הצבאית. גם החמאס מודע לכך שזו ליבת השלטון שלו כעת. הכרעת העיר עזה תביא להכנעת החמאס".

"בנקודת הזמן הזאת, לאור כל המצב כמו שהוא, משקלה של עזה הוא הרבה יותר משמעותי מאשר היה בתחילת המלחמה, והכרעתה בדרך הפעולה שתגובש היא הרבה יותר משמעותית. מי שיודע את זה, זה החמאס" הוסיף. "אנחנו רואים שהחמאס לראשונה, אחרי שבועות שהוא בכלל לא היה מוכן לדון על שום עסקה לשחרור חטופים, למרות שאפילו טורקיה כבר פנתה אליו וקטאר פנתה אליו, פתאום זה על השולחן. הסיבה היא ברורה: רק החשש שלהם מכך שאנחנו מתכוונים ברצינות לכבוש את עזה מול האלטרנטיבה הזאת הם מוכנים לדון".