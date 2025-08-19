בצל הדיווחים על מגעים לעסקת חטופים, שר הביטחון ישראל כ"ץ ערך דיון לאישור תוכניות התקיפה בעזה יחד עם הרמטכ"ל ובכירי מערכת הביטחון

נערכים לכיבוש: שר הביטחון ישראל כ"ץ מקיים כעת (שלישי) דיון לאישור תוכניות התקיפה בעזה עם הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, סגן הרמטכ"ל, אלוף תמיר ידעי, ראש אמ"ץ, ראש אמ"ן, מתפ"ש, רח"ט מבצעים, נציגי שב"כ ובכירים נוספים במערכת הביטחון.

כזכור, אמש כ"ץ השתתף בכנס סגל הפיקוד הבכיר של צה"ל באוגדת עזה, שם אמר כי "ישנה חשיבות עצומה בהשגת יעדי המלחמה שהוגדרו כפי שהוגדרו ברצועת עזה. המיקוד בעיר עזה נובע מהיותה מרכז כובד צבאי, שלטוני וסמלי. שם ההנהגה נמצאת ושם נותרו התשתיות המרכזיות של הזרוע הצבאית. גם החמאס מודע לכך שזו ליבת השלטון שלו כעת. הכרעת העיר עזה תביא להכנעת החמאס".

"בנקודת הזמן הזאת, לאור כל המצב כמו שהוא, משקלה של עזה הוא הרבה יותר משמעותי מאשר היה בתחילת המלחמה, והכרעתה בדרך הפעולה שתגובש היא הרבה יותר משמעותית. מי שיודע את זה, זה החמאס" הוסיף. "אנחנו רואים שהחמאס לראשונה, אחרי שבועות שהוא בכלל לא היה מוכן לדון על שום עסקה לשחרור חטופים, למרות שאפילו טורקיה כבר פנתה אליו וקטאר פנתה אליו, פתאום זה על השולחן. הסיבה היא ברורה: רק החשש שלהם מכך שאנחנו מתכוונים ברצינות לכבוש את עזה מול האלטרנטיבה הזאת הם מוכנים לדון".