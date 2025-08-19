בפעם הראשונה, המשטר האיראני מודה כי מתקפה ישראלית במהלך מלחמת 12 הימים גרמה לנזק משמעותי לתשתיות הגז במדינה. סעיד תוכלי, מנכ"ל חברת הגז הלאומית של איראן, אישר במסיבת עיתונאים כי בית הזיקוק "פג'ר-ג'ם" ו"פאזה 14" של פרויקט "פארס דרומי" נפגעו, מה שהוביל לירידה דרמטית בייצור הגז.
לדברי תוכלי, הפגיעה גרמה לירידה בתפוקה של 90 מיליון מ"ק גז ליום, אך הדגיש כי שתי היחידות תוקנו בתוך פחות מ-30 שעות.
בנוסף, חשף המנכ"ל כי גם צינור יצוא הגז המרכזי (בקוטר 48 אינץ'), המוביל מאיראן לטורקיה, נפגע במתקפה. על פי הודעתו, הצינור שב לפעולה לאחר פחות מ-48 שעות.
