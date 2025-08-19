בלשכת ראש הממשלה פרסמו הודעה בה חזרו על העקרונות לסיום המלחמה בעזה: "פירוק חמאס מנשקו, השבת כלל החטופים – החיים והחללים, פירוז הרצועה, שליטה ביטחונית ישראלית וממשל אזרחי חלופי שאינו חמאס או הרשות הפלסטינית"

שעות אחרי ההודעה של "גורם מדיני בכיר" בצל הדיווחים על הסכמת חמאס לעסקת החטופים החלקית, בלשכת ראש הממשלה פרסמו הערב (שלישי) הודעה נוספת בה חזרו על העקרונות של הקבינט לסיום המלחמה: "פירוק חמאס מנשקו, השבת כלל החטופים – החיים והחללים, פירוז הרצועה, שליטה ביטחונית ישראלית וממשל אזרחי חלופי שאינו חמאס או הרשות הפלסטינית".

כאמור, כבר אתמול בערב, רגע אחרי קבלת התשובה של חמאס למתווה המצרי-קטארי, פורסמה הודעה של "גורם מדיני" שאמרה כי "עמדת ישראל לא השתנתה – שחרור כל החטופים ועמידה ביתר התנאים שהוגדרו לסיום המלחמה". מוקדם יותר היום פורסמה הודעה נוספת של "גורם מדיני בכיר" שבה נאמר כי "המדיניות של ישראל עקבית ולא השתנתה. ישראל דורשת את שחרור כל 50 החטופים בהתאם לעקרונות שקבע הקבינט לסיום המלחמה. אנחנו בשלב ההכרעה הסופי של החמאס ולא נשאיר אף חטוף מאחור".

בתקשורת הערבית דווח אמש כי ההצעה שקיבלה תשובה חיובית מחמאס כוללת נסיגות ברורות, שחרור אסירים ותנאים כספיים שישראל צפויה לשלם, לצד פירוט על המחבלים שעתידים להשתחרר. לפי הדיווחים, ההסכם מתכנן שחרור של כ־140 אסירים פלסטינים, רובם רוצחים כבדים המחזיקים במאסר עולם ומורשעים במעשי טרור, בנוסף למאות אסירים פלסטינים נוספים המוחזקים על עבירות קלות יותר, רובם עם עונשי מאסר של עד 15 שנים.

עוד נמסר בעיתון הלבנוני המקורב לחיזבאללה, אל־מיאדין, כי ישראל תידרש להסיג את רוב כוחותיה מרצועת עזה ולהתפשר על חלקים נרחבים מהשטח בו החזיקה. ישראל תוכל להחזיק בפרימטר מוגבל בלבד, כאשר אזורים צמודי גדר כמו שג’עאיה ובית להאיה יישארו ללא פרמטר. בנוסף לכך, על פי דיווחים נוספים בעולם הערבי, ישראל אף תידרש לשחרר את “כלל העצורים הפלסטיניים מתחת לגיל 18” אשר מוחזקים בישראל באשמת מעשי טרור.

תנאים אלה ניתנים בתמורה לשחרור עשרה חטופים ישראלים חיים, וכן כ־18 חטופים שנהרגו בשבי החמאס. ההסכם צפוי לכלול הפסקת אש למשך כ־60 יום, שתהווה לפי דרישת חמאס תחילתו של תהליך סיום המלחמה.