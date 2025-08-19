מסמך היסטורי שנמצא בארכיון המדינה חושף כיצד הרב יעקב ישראל קנייבסקי עודד סיוע לרב הצעיר אליעזר ברלנד – עשורים לפני שנעשה דמות שנויה במחלוקת

מכתב נדיר של הרב יעקב ישראל קנייבסקי, הסטייפלר, נחשף באחרונה בארכיון המדינה ומעורר עניין רב, כך פרסם לראשונה מנדי שפירו באתר jfeed. המכתב נכתב לפני כ־60 שנה ומלמד על דמותו של אליעזר ברלנד בתחילת דרכו, זמן רב לפני שהפך לדמות ציבורית מוכרת ומעוררת סערות.

באותה תקופה היה ברלנד אברך צעיר בכולל וולוז’ין בבני ברק, שנקלע למצוקה כלכלית קשה. לפי המסמך, הוא התמודד עם חובות כבדים, נטל הלוואות רבות ולא הצליח לפרנס את משפחתו.

הסטייפלר המליץ לעזור

במכתב, שנשלח אל הרב הראשי לישראל דאז, הרב יצחק ניסים, פונה הסטייפלר בבקשה לסייע לברלנד. הוא מתאר אותו כאדם תורני מסור ומדגיש את מצבו הכלכלי הקשה.

במקביל צורף מכתב אישי נוסף מהסטייפלר, בו נכתב כי “הרב אליעזר ברלנד, ממבוגרי כולל וולוז’ין, נמצא בחובות רבים, וראוי שכל מי שיכול יעזור לו”.

נקודת מבט היסטורית

המסמך מעניק הצצה לימים שבהם ברלנד נחשב אברך צעיר הנאבק על פרנסתו, שנים רבות לפני שהפך לרב מוכר ומנהיג קהילה גדולה. במבט לאחור, קשה להתעלם מהפער בין הדמות הצעירה הנתמכת לבין האישיות הציבורית שנקשרה בהמשך בפרשיות פליליות ועמדה במרכז סערות מתוקשרות.

משמעות הגילוי

עבור חוקרי החברה החרדית, המכתב מספק עדות מרתקת על קשרים ותמיכה בתוך עולם הישיבות בשנות ה־60. הוא גם מדגיש את מעמדו של הסטייפלר, שהשפעתו הציבורית שימשה לא פעם כמקור עזרה לאברכים במצוקה.