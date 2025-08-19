ירדן ביבס בתגובה ראשונה לחיסול אחד מחוטפיו

ירדן ביבס, אחד מניצולי מתקפת חמאס, הודה לכוחות הביטחון על חיסול אחד מחוטפיו, והצהיר כי הוא מחכה לסגירת מעגל מלאה עם חזרתם של כל החטופים

תגיות: חטיפה, חיסול, ירדן ביבס