ירדן ביבס, אחד מניצולי מתקפת ה-7 באוקטובר, מגיב לחיסול המחבל שהיה מעורב בחטיפתו. ביבס מסר כי "חלק קטן בסגירת המעגל שלי התרחש היום".
בדבריו, הודה ביבס לכוחות צה"ל ושב"כ, וכל מי שלקח חלק בחיסול: "תודה לכוחות צה"ל, שב"כ וכל מי שלקח חלק בחיסול אחד המחבלים שחטפו אותי ב-7 באוקטובר. בזכותכם הוא לא יוכל לפגוע עוד באף אדם".
בסוף הודעתו, התייחס ביבס לשחרור יתר החטופים שנותרו בעזה: "בבקשה שימרו על עצמכם גיבורים. מחכה לסגירת המעגל בחזרתם של חבריי דוד ואריאל ויתר 48 החטופים והחטופה".
