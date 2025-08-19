על פי גורמים המעורים בפרטים, ההסכמה למתווה נמצאת בהישג יד והמטרה היא למנוע סחבת של חמאס כדי לאפשר את כניסת צה"ל לרפיח, כשמדובר בחלק ראשון של עסקה כוללת

גורמים המעורים בפרטי המשא ומתן לשחרור החטופים מעריכים כי הסיכויים להסכמה ישראלית למתווה העסקה גדולים. על פי אותם גורמים, שעליהם מדווח העיתונאי אלמוג בוקר, העובדה שחמאס הסכים למתווה ויטקוף מקרבת את הצדדים להסכם.

כעת, המאמץ מתרכז בפרטים, והמטרה היא לסגור את העסקה בתוך ימים בודדים, כדי למנוע מחמאס להשתמש בשיחות על מנת לעכב את כניסת כוחות צה"ל לעזה.

גל גדות במטה משפחות החטופים (צילום מטה משפחות החטופים)

הגורמים הבהירו כי לא מדובר בעסקה חלקית, אלא בחלק הראשון של עסקה כוללת, וכי במהלך 60 ימי הפסקת האש, ועם המשך לחץ על חמאס, ניתן יהיה להגיע לשחרור כל החטופים ולסיום המלחמה כשהארגון לא בשלטון.