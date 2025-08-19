בפוסט מרגש שפרסמה ברשתות החברתיות, הסופרת ואשת התקשורת הדסה בן ארי מספרת על מפגש מקרי שהוביל אותה לתובנה חדשה לגבי ספרה "מה אתה יודע על געגוע". בעקבות המפגש, היא השיקה יוזמה חדשה: חלוקת הספר במתנה למטפלים זוגיים ולגולשים שימליצו על מטפלים.

הכול החל לאחר שחברה סיפרה לבן ארי כי ספרה עזר לה לחוות "תובנה" משמעותית לגבי נישואיה. החברה סיפרה כי במשך 15 שנות נישואים חשה תסכול וכעס מהפער בין חלום הזוגיות שלה למציאות. לדבריה, קריאת הסיפורים בספר גרמה לה להבין כי קשיי הזוגיות אינם ייחודיים רק לה, אלא חלק ממציאות של זוגות רבים.

עוד באותו נושא הדסה בן ארי מגיבה לשיר החדש של חנן בן ארי 16:05 | גיא עזרא 76 9 ❤️ 😢

"פתאום אני לראשונה מזה 15 שנה מתחילה להשלים, לקבל, לקבל בברכה, את החיים שלי. את האיש שלי", סיפרה החברה לבן ארי. לדבריה, התובנה ש"יש לי איש, ואני אוהבת אותו, והוא הבית שלי" לא הייתה מגיעה אליה ללא החשיפה לסיפורים שבספר.

בעקבות השיחה, הדסה בן ארי הגיעה למסקנה שספרה יכול לשמש ככלי טיפולי. היא הכריזה כי תתרום חמישה עותקים של ספרה במתנה לחמישה מטפלים זוגיים, מתוך אמונה שישלבו אותו בטיפולים. בנוסף, היא תערוך הגרלה בין חמישה מגיבים שימליצו על מטפלים, ותעניק להם עותק במתנה.

בן ארי קוראת לגולשים לכתוב בתגובות שמות של מטפלים זוגיים מומלצים, יחד עם האזור בו הם פועלים, כדי לקחת חלק ביוזמה.