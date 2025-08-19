בצה"ל אישרו כי חיסלו בשבוע שעבר את ג׳האד כמאל סאלם נג׳אר, שפשט לקיבוץ ניר עוז ב-7 באוקטובר והיה אחד המחבלים שלקחו חלק בחטיפתו של ירדן ביבס

עכשיו זה רשמי: דובר צה"ל אישר הערב (שלישי) כי כוחות צה"ל ושב"כ, בהובלת פיקוד הדרום, תקפו וחיסלו בשבוע שעבר את המחבל ג׳האד כמאל סאלם נג׳אר מהזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס, אשר פשט לקיבוץ ניר עוז בטבח הרצחני ב-7 באוקטובר ולקח חלק בחטיפתו של ירדן ביבס.

לפי ההודעה, התקיפה שבה נג'אר חוסל התרחשה ב-10 באוגוסט. גורם צבאי אישר כי צה"ל עדכן את ירדן על חיסול המחבל שחטף אותו.

עוד נמסר כי "צה"ל ושב"כ ימשיכו לפעול בעוצמה נגד המחבלים שלקחו חלק בטבח הרצחני ב-7 באוקטובר".

כזכור, בשבוע שעבר עופרי ביבס, אחותו של שורד השבי, סיפרה בראיון לגלי צה"ל על מצבו הבריאותי של אחיה. "מצבו לא פשוט, כל יום הוא קשה – בשבוע שעבר היה אמור להיות לאריאל יום הולדת, בעוד שבועיים הוא היה אמור לעלות לכיתה א'" טענה. "מאוד קשה להתמודד, כל יום בבוקר צריך לבחור לקום מחדש, לקום ולהמשיך – האתגרים בלתי פוסקים".