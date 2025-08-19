רגע אחרי שבית המשפו המחוזי קיבל את ערעור המשטרה, יועץ ראש הממשלה יונתן אוריך הגיב כעת (שלישי) להחלטה על השארת ההרחקה שלו מלשכת נתניהו. בציוץ שפרסם ברשת X אוריך הבהיר כי "אין שום כוח בעולם שימנע ממני מלחזור לעבוד למען ראש הממשלה בנימין נתניהו".
אוריך שיתף גם ציוץ נוסף שבו התייחס במרומז לסיום מעצר הבית שלו, בה הציג אנימציה של רכבת קיטור וציטט את המשפט המפורסם של גלילאו גליליי: "ואף על פי כן, נוע תנוע".
ואף על פי כן, נוע תנוע! pic.twitter.com/LXAMMPiJ08
— יונתן אוריך (@jonatanu) August 19, 2025
כאמור, בית המשפט המחוזי קיבל את בקשת המשטרה והורה להשאיר על כנה את ההרחקה של יונתן אוריך מלשכת ראש הממשלה בנימין נתניהו. כתוצאה, ההרחקה תישאר בתוקף לפחות עד לתאריך ה-10 בספטמבר.
החלטתו של השופט איתן מיכלס הופכת את החלטתו הקודמת של השופט אביחי מזרחי, שקבע כי אין עילה להרחיק את אוריך. בעקבות ההחלטה, עד לתאריך זה אוריך לא יוכל להיכנס למשרד ראש הממשלה, אלא רק לפעילויות שמחוץ ללשכה.
ירמיהו
שום כוח בעולם? כולל הקב"ה? בית משפט זה כוח?19:16 19.08.2025
תיזו
במעטפות19:22 19.08.2025
בסוף ימצא הבכיר הקטארי שיספר לנו מי קבל ... וכמה ...
בתגובה ל: תיזו
.19:39 19.08.2025
חה.. חה.. חה.. למען נתניהו ? או למען חשבון הבנק שלך ? על מה קבלת מאות אלפי דולרים מקטאר ? על הריסת עסקאות חטופים ? על חבלה ביחסי ישראל מצרים ? זה מה שהשקרן בן שקרן בקש ממך ? ספר לנו ... כולנו רוצים לדעת ... חתיכת חרא , אנשים שעבדו בעבור איראן וגרמו למליונית מהנזק שאתה גרמת, נזרקו לכלא באשמת ריגול ... ואתה ? עשית נזק גדול פי מליון ועדיין ישן במטה שלך ... אבל לא לעולם חוסן ... וכל כלב מגיע יומו ... גם יומך יגיע ....
איפה אנחנו חיים ? ראש ממשלה שלכאורה דואג להדליף מסמכים מסווגים , כדי להרוס עסקת חטופים ... בדרך כמובן משקר מבוקר עד ערב , מסתבך בגרסאות סותרות , כן מכיר / לא מכיר את פלדשטיין... מעולם לא ראה את המסמך / כן ראה ויודע שאין בו שום סיכון לבטחון המדינה ... מה עוד אפשר לבקש ...ממש גן עדן ...המשך 19:26 19.08.2025
ירמיהו
שום כוח בעולם? כולל הקב"ה? בית משפט זה כוח?19:16 19.08.2025
