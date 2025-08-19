יועץ ראש הממשלה יונתן אוריך הגיב להחלטת בית המשפט על השארת ההרחקה שלו מלשכת רה"מ, כשהבהיר כי "אין שום כוח בעולם שימנע ממני מלחזור לעבוד למען ראש הממשלה בנימין נתניהו"

רגע אחרי שבית המשפו המחוזי קיבל את ערעור המשטרה, יועץ ראש הממשלה יונתן אוריך הגיב כעת (שלישי) להחלטה על השארת ההרחקה שלו מלשכת נתניהו. בציוץ שפרסם ברשת X אוריך הבהיר כי "אין שום כוח בעולם שימנע ממני מלחזור לעבוד למען ראש הממשלה בנימין נתניהו".

אוריך שיתף גם ציוץ נוסף שבו התייחס במרומז לסיום מעצר הבית שלו, בה הציג אנימציה של רכבת קיטור וציטט את המשפט המפורסם של גלילאו גליליי: "ואף על פי כן, נוע תנוע".

ואף על פי כן, נוע תנוע! pic.twitter.com/LXAMMPiJ08 — יונתן אוריך (@jonatanu) August 19, 2025

כאמור, בית המשפט המחוזי קיבל את בקשת המשטרה והורה להשאיר על כנה את ההרחקה של יונתן אוריך מלשכת ראש הממשלה בנימין נתניהו. כתוצאה, ההרחקה תישאר בתוקף לפחות עד לתאריך ה-10 בספטמבר.

החלטתו של השופט איתן מיכלס הופכת את החלטתו הקודמת של השופט אביחי מזרחי, שקבע כי אין עילה להרחיק את אוריך. בעקבות ההחלטה, עד לתאריך זה אוריך לא יוכל להיכנס למשרד ראש הממשלה, אלא רק לפעילויות שמחוץ ללשכה.