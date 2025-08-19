19:34

צה"ל מאשר: חוסל המחבל שלקח חלק בחטיפה של ירדן ביבס

19:12

כך הגיב יונתן אוריך להחלטת בית המשפט נגדו

19:12

מזג האוויר מתחמם; שיא החום - בסוף השבוע; תחזית מזג אוויר

19:04

משרד הבריאות מתריע: אלה המקומות בהם שהה חולה חצבת

19:00

משרד הבריאות מזהיר: "מי שנחשף - לפנות מיד למיון"

18:51

אחרי דיון סוער: הממשלה אישרה את קיצוץ תקציבי המשרדים

18:40

נתניהו תוקף את מקרון: "ההכרה בפלסטינים הגבירה את האנטישמיות"

18:37

הערעור התקבל: ההחלטה בעניינו של יונתן אוריך התהפכה

18:02

פיקוד העורף מעדכן: אלו ההנחיות לשבוע הקרוב

18:00

כאן נולדה הדמוקרטיה הישראלית: מוזיאון הכנסת נפתח בבית פרומין

17:59

היערכות בישראל להוצאת פיגוע מרצועת עזה

17:35

איך זה להיות זוג מעורב? עמית סגל משיב על השאלה המסקרנת | צפו

17:28

עינב צנגאוקר לנתניהו: "קבל את רצון העם, הפעם לא ניתן לטרפד"

17:27

ברוך דיין האמת: נרי אבנרי הלך לעולמו בגיל 71

16:59

הקול בראש פרק 5: לא מבינים את החשיבות של יועץ מנטלי בספורט

16:50

חצבים פורחים: סימן התחדשות בעיצומו של גל החום

16:48

חשש כבד במרכז הארץ: "עלול להתפוצץ כל יום"

16:40

מסליחות בירושלים עד חידושים קולינריים: חדשות התרבות של השבוע

16:39

5 פצועים בתאונת דרכים ליד איבים, בהם אישה במצב אנוש

16:30

איראן: השעון להשמדת ישראל הפסיק לפעול

