משרד הבריאות מפרסם היום אזהרה לציבור בעקבות איתור חולה חצבת שנסע בתחבורה ציבורית בעודו מדבק. חשיפה לחולה אובחנה בקו 681 שבין בני ברק לבית שמש, וכל מי ששהה באוטובוסים אלו בשעות ובמועדים שצוינו, מתבקש לוודא את מצב חיסוניו.
על פי ההודעה, הנהגים נסעו בקו 681 ב-15 באוגוסט בין השעות 15:00 ל-16:30, וכן ב-16-17 באוגוסט בין השעות 23:30 לחצות ו-45 דקות.
התפשטות המחלה והנחיות לחיסון
מאז תחילת התפרצות החצבת לפני כשלושה חודשים, נדבקו במחלה 618 אנשים, כאשר 236 מהם עדיין חולים פעילים. רוב המאושפזים הם ילדים שאינם מחוסנים. השבוע, שני פעוטות שלא חוסנו נגד המחלה נפטרו כתוצאה ממנה. נכון להיום, 21 חולים מאושפזים, מהם שניים בטיפול נמרץ ואחד מחובר למכשיר אקמו.
משרד הבריאות ממליץ להורים לחסן את ילדיהם בשתי מנות – בגיל שנה ובכיתה א'. באזורים שבהם התחלואה גבוהה, הונחה להקדים את מועד החיסון השני, ובנוסף מומלץ לחסן תינוקות בגילאי חצי שנה עד שנה כדי להגן עליהם.
מי שנולד לפני שנת 1957 נחשב מחוסן באופן טבעי, שכן הוא ככל הנראה נחשף לנגיף בילדותו. לשאלות ובירורים, ניתן לפנות למוקד "קול הבריאות" או למחלקות לאפידמיולוגיה בלשכות הבריאות.
