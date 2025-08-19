משרד הבריאות מפרסם היום (ג') אזהרת כלבת בעקבות גילוי תן נגוע ביישוב איילת השחר שבגליל העליון. לפי הדיווח, שני אנשים שהיו במגע עם התן הופנו לקבלת טיפול מונע.
משרד הבריאות קורא לכל מי ששהה באזור האירוע, בין התאריכים 3 באוגוסט 2025 ל-17 באוגוסט 2025, ושהיה במגע עם התן או עם בעל חיים משוטט, לפנות בדחיפות ללשכת הבריאות בצפת או ללשכה הקרובה למקום מגוריו כדי לשקול מתן טיפול מונע.
הנחיות לציבור:
- הורים לילדים: יש לברר עם הילדים האם באו במגע עם בעלי חיים חשודים ולפנות בדחיפות ללשכת הבריאות.
- בעלי חיות מחמד: יש לוודא את מצב החיסונים של חיות המחמד מול הווטרינר הרשותי.
- מטיילים ונופשים: יש להעביר את המידע על האירוע לכל מי ששהה באזור וביישובים הסמוכים.
המשרד מדגיש כי במקרה של נשיכה או שריטה מבעל חיים, יש לשטוף ולחטא באופן מיידי את האזור ולפנות ללשכת הבריאות לבדיקת הצורך בטיפול מונע.
