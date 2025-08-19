הממשלה אישרה את הקיצוץ הרוחבי בתקציבי המשרדים ואת התוספת התקציבית של 30 מיליארד ש"ח עבור מערכת הביטחון, זאת על רקע מבצע "עם כלביא" והתמשכות המלחמה בעזה. יואב קיש ושרי עוצמה יהודית התנגדו

אחרי דיון סוער: הממשלה אישרה הערב (שלישי) את הקיצוץ הרוחבי בתקציבי המשרדים, אשר מיועד לאפשר תוספת תקציבית למערכת הביטחון והשלכות העימות עם איראן. ההצעה אושרה למרות התנגדותם של חלק מהשרים לקיצוצים, בהם איתמר בן גביר, יואב קיש, יצחק וסרלאוף ועמיחי אליהו.

כזכור, משרד האוצר ביקש שלשום לשנות את הקצאות התקציב הקיימות, זאת על רקע מבצע ‘עם כלביא’ והמשך הלחימה ברצועת עזה, תוך תעדוף הוצאות ביטחוניות ואזרחיות והאצת הצמיחה במשק. בין ההקצאות החדשות: מתווה להקלת יציאת עובדים לחל”ת, הצבת מיגוניות ושיפוץ מקלטים, ושיפוי לרשויות על הוצאות חירום.

הכיסוי התקציבי מגיע בעיקר מהפחתת הקצאות ליישום הסכמים קואליציוניים ומתקציב להטבות מס, לצד הפחתה רוחבית של 3.35% בתקציבי משרדי הממשלה לשנת 2026. דוברות האוצר הדגישה כי השינויים נעשים מתוך מחויבות לניהול תקציב אחראי ולהפחתת הגרעון הפיסקלי שעלול להטיל נטל על הציבור.