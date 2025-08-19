בית המשפט המחוזי קיבל את בקשת המשטרה והורה להשאיר על כנה את ההרחקה של יונתן אוריך מלשכת ראש הממשלה בנימין נתניהו, לפחות עד לתאריך ה-10 בספטמבר.
החלטתו של השופט איתן מיכלס הופכת את החלטתו הקודמת של השופט אביחי מזרחי, שקבע כי אין עילה להרחיק את אוריך.
בעקבות ההחלטה, עד לתאריך זה אוריך לא יוכל להיכנס למשרד ראש הממשלה, אלא רק לפעילויות שמחוץ ללשכה.
מה דעתך בנושא?
8 תגובות
2 דיונים
צבי
לי זה מוכיח הכל פוליטי .בהסתכלות שלי אני נדהם תמיד אותו סיפור זה משחרר זה מכניס.וסתם ככה רואים גם בהרכבים לשאר הדברים הכל ברור מראש תלוי בשופט.פשוט בושה למדינה18:44 19.08.2025
משה
בית משפט ושופט מכור18:39 19.08.2025
מי שמכור זה עובדי לשכת ראש הממשלה , אוסף של סוכנים קטארים , שחיבלו ביחסי ישראל מצריים ויותר מכך פעלו , כנראה בשליחות השקרן בן שקרן , כדי לסכל עסקאות לשחרור חטופים ... אנשים שדברו אם סוכן איראני ופעלו כדי לרסס כתובות מפגרות על קירות , השלכות לכלא באשמת ריגול חמור , והכלבים שקבלו מאות אלפי דולרים מקטאר , מה הם לדעתך ? על מה קבלו כאלה סכומים ? ממדינה שבפועל היא מדינת אויב גרועה מאיראן , ממנת החמאס ומפיצה את התעמולה הארסית שלה כנגדנו בכל העולם עם ערוץ השקרים שלה ...
בתגובה ל: משה
ראש ממשלה שלכאורה דואג להדליף מסמכים מסווגים , כדי להרוס עסקת חטופים ... בדרך כמובן משקר מבוקר עד ערב , מסתבך בגרסאות סותרות , כן מכיר / לא מכיר את פלדשטיין... מעולם לא ראה את המסמך / כן ראה ויודע שאין בו שום סיכון לבטחון המדינה ... מה עוד אפשר לבקש ...ממש גן עדן ...19:12 19.08.2025
1234
לדעתי זו בגידה במדינה, לבצע קמפיין חיובי לחמאס ולקאטר במהלך המלחמה ? לא מבין איך ראש הממשלה לא לוקח אחריות ומתפטר.19:37 19.08.2025
אור
למה להפיץ שקרים? איך הגעת ל"קמפיין חיובי לחמאס"???? קפלניזם זאת מחלה קשה... מרחם עלך...19:44 19.08.2025
1234
מוזר. שהרבה מהחלטות השופט מזרחי לא מאושרות בבית משפט המחוזי.19:34 19.08.2025
דניאל
ממתי להיות סוכן קטארי במשרד ראש הממשלה, במהלך מלחמה שממומנה ע'י קטאר בעבור 60,000 שקל בחודש זה בעייתי?19:14 19.08.2025
אברם
לכלא ,מאסר עולם.18:54 19.08.2025
