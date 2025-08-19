החלטת השופט מיכלס מגיעה על רקע ערעור המשטרה, והיא הופכת את ההחלטה הקודמת שביטלה את ההרחקה של יועץ רה"מ יונתן אוריך ממשרד ראש הממשלה

בית המשפט המחוזי קיבל את בקשת המשטרה והורה להשאיר על כנה את ההרחקה של יונתן אוריך מלשכת ראש הממשלה בנימין נתניהו, לפחות עד לתאריך ה-10 בספטמבר.

החלטתו של השופט איתן מיכלס הופכת את החלטתו הקודמת של השופט אביחי מזרחי, שקבע כי אין עילה להרחיק את אוריך.

בעקבות ההחלטה, עד לתאריך זה אוריך לא יוכל להיכנס למשרד ראש הממשלה, אלא רק לפעילויות שמחוץ ללשכה.