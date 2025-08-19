תחזית מזג אוויר לימים הקרובים. עלייה קלה בטמפרטורות בסוף השבוע, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, עם עומסי חום כבדים עד קיצוניים בשבת.
יום רביעי: בהיר עד מעונן חלקית. ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. הטמפרטורות תהינה רגילות לעונה.
יום חמישי: ללא שינוי ניכר במזג האוויר.
יום שישי: מעונן חלקית עד בהיר. תחול עליה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
יום שבת: תחול עליה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. תורגש הכבדה בעומס החום. ברוב אזורי הארץ ישררו עומסי חום כבדים עד קיצונים.
