תחזית מזג אוויר לימים הקרובים. עלייה קלה בטמפרטורות בסוף השבוע, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, עם עומסי חום כבדים עד קיצוניים בשבת.

יום רביעי: בהיר עד מעונן חלקית. ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. הטמפרטורות תהינה רגילות לעונה.

יום חמישי: ללא שינוי ניכר במזג האוויר.

מפל הטחנה, נחל עיון (צילום: שי קורן/ רשות הטבע והגנים)

יום שישי: מעונן חלקית עד בהיר. תחול עליה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

יום שבת: תחול עליה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. תורגש הכבדה בעומס החום. ברוב אזורי הארץ ישררו עומסי חום כבדים עד קיצונים.