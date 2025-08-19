כמעט שנתיים לאחר טבח ה-7 באוקטובר, שבו נרצחו 19 אזרחים ואנשי כוחות ביטחון, חוף זיקים הסמוך לרצועת עזה נותר סגור למבקרים. כך דווח היום (שלישי) ב'כאן חדשות'.
על אף שהחוף עבר שיפוץ נרחב בעלות של כ-15 מיליון שקלים, בהשקעת מנהלת תקומה, המועצה האזורית ומשרד התיירות, הוא אינו נפתח לציבור. בעוד שצה"ל הודיע לתושבי העוטף על היעדר מניעה ביטחונית לשוב לבתיהם, מתברר כי קיימת מניעה כזו בנוגע לחוף.
לפי הדיווח, מפקד פיקוד הדרום הורה שלא לפתוח את החוף בשל חשש מפיגוע שייצא מרצועת עזה. זאת, על אף שמוקמו במקום לראשונה מתקנים צבאיים שנועדו לאבטח את החוף.
