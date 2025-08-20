הכוכבת הישראלית ששרדה את טבח השבעה באוקטובר והגיעה עד למקום השני בתחרות האירוויזיון 2025, מכריזה על מופע בכורה חגיגי. יובל רפאל תופיע בסוכות באמפי תל אביב בגני יהושוע

יובל רפאל, שהסבה לכולנו גאווה גדולה כשכבשה את במת האירוויזיון 2025 בהמון חן ועוצמה, בצעד מרגש. הזמרת הצעירה משיקה מופע בכורה עוצמתי ומרגש: יובל רפאל LIVE. המופע יתקיים בחול המועד סוכות, ביום חמישי, 9 באוקטובר, באמפי תל אביב שבגני יהושע. המופע יכלול את מיטב השירים האהובים של יובל, עיבודים חדשים, אורחים מיוחדים והפתעות שירגשו את הקהל.

הבשורה המרגשת מגיעה במקביל להכרזה הרשמית, שבן זוגה של רפאל, עידו מלכה, ישתתף בפסטיגל 2025. שמועות לגבי השתתפותה של רפאל בפסטיגל נפוצו גם הן, אבל נראה כי הפעם הזוג לא יופיע יחד על הבמה בחנוכה.

מסע מוזיקלי בלתי נשכח

לאחר שזכתה במקום הראשון בהצבעת הקהל ובמקום השני הכללי באירוויזיון 2025 עם השיר “New Day Will Rise”, יובל רפאל ממשיכה להפנט עם כישרונה הייחודי. המופע החדש, בהפקה המוזיקלית של עמוס בן דוד, מבטיח ערב מלא אנרגיה, רגש וחיבור אמיתי עם הקהל.

במופע החגיגי, רפאל תבצע במופע את הלהיט שסחף את אירופה. בנוסף, תבצע שירים בלתי נשכחים מתוכנית “הכוכב הבא” כמו “ציפור מדבר”, “Dancing Queen” ו-“Anyone”. בנוסף, ביצועים נוספים בעיבודים חדשים שירגשו את הקהל, בדיוק כמו שעשתה עד היום.

חגיגה לקהל הנאמן

המופע נולד מתוך רצון עמוק של יובל להודות לקהל שתמך בה לאורך כל הדרך. המופע הזה נולד מתוך רצון פשוט ואמיתי להגיע, להיות ולהיפגש עם הקהל שלי", מסרה יובל.

"זה שליווה אותי, תמך בי, החזיק אותי בכל שלב בדרך. זו הדרך שלי לומר לו תודה. השירים שאשיר הם חלק ממני. אני כל כך מחוברת אליהם והלב שלי רוצה לשיר אותם יחד עם הקהל שחווה איתי את המסע הזה. אני כל כך מחכה להתרגש, לשמוח ולרקוד איתכם, ויותר מהכל לפגוש אתכם", אמרה. המופע ישלב להקת נגנים מוכשרת, אורחים מפתיעים ורגעים שיהפכו את הערב לחוויה בלתי נשכחת.

כל הפרטים על המופע

מתי? יום חמישי, 9 באוקטובר, חול המועד סוכות

איפה? אמפי תל אביב, גני יהושע

כרטיסים: זמינים בקופות תל אביב – באתר או חייגו *2207

למה אסור לפספס?

אם גם אתם כססתם ציפורניים בביצוע הגמר המדהים של יובל רפאל על במת האירוויזיון, ואם גם אתם צעקתם מאושר כשכבשה את לב הקהל האירופאי – זה המופע בשבילכם. רפאל תבצע את השיר שריגש מדינה שלימה לצד שירים נוספים, ותביא את האנרגיה שכבשה את אירופה – היישר ללב תל אביב.