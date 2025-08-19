נרי אבנרי, שהיה מוכר כאחד מחלוצי האוכל התימני המודרני בישראל, הלך לעולמו בבית החולים מאיר בכפר סבא בגיל 71. אבנרי, שנחשב לאגדה בתחום האוכל התימני, הקים בשנות ה-80 את רשת המסעדות המצליחה "נרגילה".
את הסניף הראשון של הרשת, שנפתח בתל אביב בשנת 1983, הקים יחד עם אמו ששימשה כטבחית הראשית. "נרגילה" התפרסמה בזכות מנות תימניות מסורתיות כמו מלוואח וג'חנון, אך גם בזכות מאכלים חדשניים שיצר אבנרי, כמו "זיווה" – מאפה בצק עלים ממולא בגבינה צהובה, שנקרא על שם בת זוגו.
בשיאה מנתה הרשת 22 סניפים ברחבי הארץ. עם זאת, בשנות ה-90 היא נקלעה לקשיים כלכליים, נמכרה ובסופו של דבר נסגרה.
סיפורו של אבנרי מהווה חלק משמעותי מסיפור התפתחות האוכל התימני בישראל, והוא נזכר כאחד מהשפים שתרמו לפופולריות של המטבח העדתי.
