תושבים ביישובי קו התפר מדווחים על תחושות קשות של חרדה ופחד, על רקע כניסות חוזרות ונשנות של פלסטינים דרך גדר ההפרדה, כך פורסם בחדשות 12. התושבים, החוששים מאירוע ביטחוני, מתארים את המצב כ"פרוץ לגמרי" וטוענים כי הגדר אינה מספקת ביטחון.
תיעודים בלעדיים שפורסמו בחדשות 12, מראים מאות פלסטינים מטפסים על הגדר ונכנסים ללא הפרעה עמוק לתוך שטח ישראל. לדברי התושבים, התופעה מתרחשת לאורך כל שעות היממה, והמסתננים נעים בקבוצות גדולות, מה שמעצים את תחושת הסכנה. תושב אחד אמר כי "הגבול פרוץ, הכניסה לישראל היא עניין של דקות", ואחר הוסיף כי "זה טבח בהתהוות. זה מה שהיה ב-7 באוקטובר".
החשש הגדול בקרב התושבים הוא מפני פיגוע או מתקפה נרחבת שתצא מהאזור. הם מתלוננים על "אוזלת יד" של כוחות הביטחון וטוענים כי תלונות חוזרות אינן מובילות לשינוי המצב.
מצה"ל נמסר בתגובה כי הכוחות פועלים בשטח כדי למנוע את ההסתננויות, בין היתר באמצעות אמצעים טכנולוגיים ותגבור כוחות. אולם, הדברים אינם מפיגים את תחושת חוסר הביטחון של התושבים, אשר חיים כעת בפחד מתמיד.
Dude
מדינה ללא גבול לא תתקיים. גדר ההפרדה ללא שמירה ושטח סטרילי רחב מצידיה, זו בדיחה ולא גבול.16:58 19.08.2025
הממשלה עסוקה בהחלפת מנעולים ובהדחת היועמ"שית .ושתושבי קו התפר יקפצו.
הם משעממים.17:22 19.08.2025
