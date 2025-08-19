5 נשים נפצעו בתאונה בין 3 כלי רכב בכביש 232 סמוך לאיבים, ביניהם אישה בת 60 במצב אנוש. צוותי מד"א פינו את הפצועות לבתי החולים

5 נשים נפצעו בתאונת דרכים שהתרחשה היום (שלישי) בין 3 כלי רכב בכביש 232 סמוך לאיבים. חובשים ופראמדיקים של מד"א שהוזעקו למקום העניקו לפצועות טיפול רפואי ראשוני, ולאחר מכן פינו אותן לבתי החולים סורוקה וברזילי.

לפי הודעת מד"א, רשימת הפצועים כוללת אישה בת 60 במצב אנוש, שפונתה תוך כדי ביצוע פעולות החייאה כשהיא סובלת מחבלה רב מערכתית. 3 נשים נפצעו באורח בינוני: אישה בת 36 עם חבלת ראש, אישה בת 73 עם חבלות בגפיים, ואישה כבת 40 שנפגעה בגב ובחזה. מצבה של הפצועה האחרונה הוגדר כקל.

חובשי מד"א בועז צברי ויהב ג'ון סיפרו כי "הגענו לזירת תאונה קשה וראינו מספר רכבים פגועים עם פגיעות חיצוניות קשות וחלק מהמעורבים נזקקו לחילוץ. לאחר שהוצאנו את הנפגעים מתוך הרכבים הפגועים אישה כבת 60 שהייתה מחוסרת הכרה ללא דופק ונשימה עם חבלה רב מערכתית, התחלנו בביצוע פעולות החייאה מתקדמות שכללו עיסויי לב, הנשמות ומתן תרופות והעלו אותה לניידת טיפול נמרץ של מד"א שמפנה אותה תוך המשך פעולות החייאה".

"במקביל, וביחד עם כוחות מד"א נוספים שהגיעו, הענקנו טיפול רפואי ל-3 פצועות במצב בינוני שנפגעו ברובם בפלג גופם העליון" הוסיפו. "לאחר טיפול רפואי ראשוני של טיפול בפצעיהם וקיבועים פינינו אותם בניידות טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשמצבם של האישה בת ה-60 אנוש ו-3 במצב בינוני".