באירוע יוצא דופן, השעון האלקטרוני שהוצב באיראן וספר לאחור את הזמן עד ל"השמדת ישראל", פסק לפעול. הסיבה הרשמית להפסקת פעולת השעון, על פי דיווחים באיראן, היא תקלה שנגרמה בעקבות הפסקת חשמל.

אירוע זה מתרחש על רקע תקופה של הסלמה חדה באיומים מצד טהראן. רק לאחרונה, בכירים במשמרות המהפכה התבטאו באופן חריג ופומבי. אמיר חייט, מפקד בכיר בארגון, איים לראשונה במתקפת טילים ישירה על מדינות באירופה ובארצות הברית, תוך ציון ערים מרכזיות כיעדים אפשריים.

עוד באותו נושא דיווח: איראן נערכת לתקיפה מוקדמת בישראל 19:14 | גיא עזרא

איום זה הצטרף להצהרה קודמת של יחיא רחים צפאבי, יועץ למנהיג איראן, שאמר כי המצב הנוכחי מול ישראל אינו בגדר הפסקת אש, אלא "הפסקת מלחמה זמנית". לדבריו, "מלחמה חדשה" עשויה לפרוץ בקרוב, והיא תהיה המלחמה האחרונה.

השעון, שהיווה סמל מובהק לכוונה האיראנית המוצהרת, פסק כאמור לפעול בעקבות תקלה טכנית.