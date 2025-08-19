הכינו את עצמכם לסיוט: הרכבת מנצלת את התקלה כדי להשבית את תחנת רכבת השלום. למשך שבוע: הרכבות מדרום ייעצרו בתחנת ההגנה ומצפון בסבידור-מרכז

הכאוס ברכבת ישראל. שבוע אחרי קריעת חוטי החשמל באזור תל אביב, מודיעה כעת רכבת ישראל על השבתה לשבוע של תחנת רכבת השלום כדי לשדרג את הקו בזמן התקלה.

בתרחיש האימים של הרכבת, תחנת הרכבת המרכזית עבור עשרות אלפי החיילים והעובדים באזור הקריה ומגדלי עזריאלי, תיסגר לשבוע. הרכבות מדרום יגיעו עד תחנת ההגנה ומצפון לתחנת סבידור-מרכז.

הסיוט הגדול: תחנת השלום תיסגר לשבוע

לפי הודעת רכבת ישראל, במהלך העבודות, שיתקיימו בין יום רביעי 20.8.25 ועד יום שלישי 26.8.25, יחולו שינויים משמעותיים בתנועת הרכבות:

תופסק תנועת הרכבות בתל אביב ולא תתאפשר נסיעה בין הצפון לדרום.

תחנת ת”א השלום תיסגר זמנית לשירות.

רכבות מדרום יגיעו עד לוד, רכבות מירושלים ומודיעין יגיעו עד נתב”ג, ורכבות מצפון יגיעו עד ת”א סבידור מרכז.

שאטלים חינמיים יופעלו לרווחת הנוסעים!

בנוסף, כדי להקל על הציבור, רכבת ישראל תפעיל קו אוטובוס ייעודי ומיוחד בין תחנות ת”א ההגנה, ת”א השלום ות”א סבידור מרכז, בתדירות גבוהה של כל חמש דקות וללא עלות. בנוסף, דיילי שירות יתוגברו ויוצבו בתחנות לטובת הכוונה וסיוע לנוסעים.

ברכבת מדגישים כי הקדמת העבודות מאפשרת לנצל את התקלה הקיימת כדי להשלים שדרוגים חיוניים ולמנוע, השבתה נוספת שתוכננה לספטמבר. עבודות אלו צפויות לאפשר חזרת השירות לסדרו באופן הדרגתי החל מיום שלישי 26.8.25, תחילה מכיוון דרום ובהמשך גם מכיוון צפון.