ראש המועצה האזורית גלבוע ולשעבר יו״ר קק״ל, שהיה בעבר שהיה בעבר חבר הכנסת מטעם מפלגת העבודה, מצטרף לישראל ביתנו ומצהיר: ליברמן הוא היחיד שיכול להשיב את השפיות לישראל

ליברמן מכוון שמאלה? מפלגת ישראל ביתנו הודיעה היום (שלישי) על חיזוק משמעותי לשורותיה: ראש המועצה האזורית גלבוע ולשעבר יו"ר קק"ל, דני עטר, מצטרף למפלגה בראשות ח"כ אביגדור ליברמן.

עטר, שהיה בעבר חבר הכנסת מטעם עם מפלגת העבודה, הסביר את המהלך כתגובה למצב הלאומי החמור בו נמצאת המדינה.

עטר כיהן במשך שני עשורים כראש המועצה האזורית גלבוע, בה נמצאים קיבוצי רבים. הוא כיהן בכנסת ה-20 לתקופה של כחצי שנה, ולאחר מכן מונה ליו"ר קק"ל.

ראש מועצת גלבוע, דני עטר: "זהו צו השעה לפעול לשיקום העם והמדינה. מתוך תחושת אחריות החלטתי להצטרף למפלגת ישראל ביתנו בראשות ח”כ אביגדור ליברמן – האיש בעל הניסיון הרב ביותר להוביל את מדינת ישראל כראש ממשלה אל מול האתגרים העומדים בפניה."

הוא הוסיף: "במציאות הכאוטית שבה המדינה מצויה כיום, אני משוכנע שליברמן הוא המנהיג היחיד שיכול להשיב את השפיות לישראל. ליברמן רואה את טובת הציבור ואת טובת העם מעל לכל שיקול אחר. אני סומך עליו שידע להוביל את משימת השיקום בביטחון, בחברה ובכלכלה. יחד נוכל להביא לשינוי האמיתי שמדינת ישראל זקוקה לו."

יו"ר ישראל ביתנו, ח"כ אביגדור ליברמן, ברך כמובן על הצטרפותו של עטר למפלגה: "דני הוא מנהיג שמחובר לקרקע, העומד בראש אחת המועצות המצליחות בישראל – גלבוע, בלב אזור מורכב. הוא מצליח לשמור על המרקם החברתי במועצה ולהוביל תנופת פיתוח מרשימה."

עוד הוסיף: "גם בתפקידו כיו"ר קק"ל תרם תרומה משמעותית לפיתוח הארץ. אני בטוח ששיתוף הפעולה בינינו יניב תוצאות מצוינות למדינת ישראל ויחזק את ערכי הציונות והאחדות בחברה הישראלית."